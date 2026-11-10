Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Μπόλντγουιν!

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καμάρ Μπόλντγουιν!

Ο Αμερικανός άσος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και λίγο μετά ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όντεντ Κάτας, που πρόσθεσε ακόμα μία λύση στην περιφέρειά της.

Ο Μπόλντγουιν ζήτησε να αποδεσμευτεί από τους Βαυαρούς και υπέγραψε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μέχρι το τέλος της σεζόν, για να καλύψει και το κενό του Ίφε Λούντμπεργκ.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος της οικογένειας της Μακάμπι, ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ και που θα έχω την ευκαιρία να κάνω ένα βήμα μπροστά. Ανυπομονώ να ξεκινήσω», τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αμερικανός άσος.