Το Nations League μας πάει! Στην 4η θέση όλων των εποχών η Ελλάδα (stats)

Ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας από τη χώρα μας στη διοργάνωση, έχει αφήσει πίσω της μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις κι αποδεικνύει ότι τα ανταγωνιστικά μας της ταιριάζουν.

Μια βαθμολογία με τα διαχρονικά αποτελέσματα του Nations League, της νεότερης διοργάνωσης εθνικών ομάδων της ΟΥΕΦΑ, έχει πολλούς αστερίσκους. Ο κυριότερος απ’ όλους είναι ότι δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς τη δύναμη των εθνικών ομάδων.

Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, διεξάγεται με κατηγορίες, η κάθε εθνική ομάδα δίνει αγώνες με όσο το δυνατόν πιο «ισοδύναμους» αντιπάλους, σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματά της. Οπότε η ομάδα που αγωνίζεται π.χ. στην 4η κατηγορία δεν έχει να παίξει με μεγαθήρια, αλλά με ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Γι’ αυτό και οι πιο «αδύναμες» ομάδες έχουν αυξημένες πιθανότητες να κατακτήσουν βαθμούς σε σχέση με τις άλλες διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ που γίνονται σε ομίλους (Euro και Προκριματικά Μουντιάλ).

Γιατί την φτιάξαμε, λοιπόν; Και γιατί πρέπει να πανηγυρίσουμε επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στην (απρόσμενα υψηλή) 4η θέση στην Ευρώπη, αν λογαριάσουμε ΟΛΑ τα αποτελέσματα όλων των ομάδων από την πρώτη διοργάνωση του 2018-19; Κυρίως επειδή ο πίνακας δείχνει με απόλυτη πιστότητα κάτι άλλο: Την αποτελεσματικότητα.

Η Ελλάδα βρέθηκε τρεις φορές στην Γ’ κατηγορία, μία φορά στη Β’ και μία φορά στην Α’, αυτήν που συμμετέχει τώρα. Έχει δώσει συνολικά 30 αγώνες για την διοργάνωση και μετράει 19 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες. Με αυτό τον απολογισμό έχει συγκεντρώσει 62 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των 55 ομάδων της ΟΥΕΦΑ, πίσω μόνο από την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ξαφνικά γίναμε υπερομάδα και συγκρινόμαστε μόνο με τα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης; Όχι, βέβαια. Αλλά είμαστε μια από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες σ’ αυτή τη διοργάνωση. Με αντιπάλους ομάδες που βρίσκονται κάθε φορά σε κοντινό επίπεδο με τη δική μας έχουμε συγκεντρώσει μακράν τους περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες που, σε αγωνιστικό επίπεδο, μπορούμε να συγκριθούμε.

Αν κάποιος ρίξει μια πιο αναλυτική ματιά στη βαθμολογία μπορεί να ανακαλύψει τι εννοούμε. Π.χ. η Γεωργία, που καταλαμβάνει την 6η θέση με 54 βαθμούς, φυσικά δεν είναι η… έκτη δύναμη της Ευρώπης, αλλά για τα κυβικά της έχει κάνει διαχρονικά πολύ καλές πορείες. Αντίστοιχα η Πολωνία που κατέχει την 49η θέση φυσικά δεν είναι για τόσο χαμηλά, ωστόσο τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι στη διοργάνωση με ανταγωνιστικούς αντιπάλους τα’ χει βρει σκούρα.

Αν βγαίνει ένα συμπέρασμα απ’ αυτή τη βαθμολογία είναι ότι το Nations League μας… ταιριάζει σαν διοργάνωση. Η Ελλάδα έχει καταφέρει όχι μόνο να σταθεί σε καλό επίπεδο ανάμεσα στις μικρομεσαίες ομάδες της ηπείρου μας, αλλά να ανταποκριθεί και στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις, όταν πανηγύρισε δύο ανόδους και τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στο να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.