ΠΑΟΚ - Παρτιζάν, ένα ξεχωριστό φιλικό για όσους βρεθούν στην Τούμπα

Οι δράσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το φιλικό απέναντι στη Παρτιζάν και όσους παρευρεθούν στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά:

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στην Τούμπα για μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Αφορμή είναι ο αγώνας ΠΑΟΚ – Παρτιζάν και μια φιλία που γεννήθηκε στην κερκίδα και κρατά εδώ και δεκαετίες, από τη Θεσσαλονίκη ως το Βελιγράδι.

Και η γιορτή αρχίζει πολύ πριν από τη σέντρα. Μετά τις 12:00, στήνουμε πάρτι έξω από την Τούμπα, με μουσική, παιχνίδια και εκπλήξεις στη Fan Zone. Στις 16:45, παίρνουμε τη γιορτή μαζί μας στην κερκίδα.

Στη Fan Zone, όλοι μπαίνουν στο παιχνίδι

Ο Γιώργος Μαυρίδης αναλαμβάνει την παρουσίαση και δίνει τον ρυθμό στη Fan Zone. Στο Kids Section, τα παιδιά έως 10 ετών θα έχουν τον δικό τους χώρο με έξι διαφορετικά παιχνίδια. Σε ξεχωριστό χώρο της Fan Zone, οι μεγαλύτεροι θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ποδοσφαιρικές τους δεξιότητες, να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. Στο πάρτι μπαίνουν και οι χορηγοί του ΠΑΟΚ, με δικές τους δράσεις και εκπλήξεις για τους φιλάθλους.

Μια φωτογραφία με τους παίκτες, μια βόλτα στην ιστορία

Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα περάσουν από τη Fan Zone για να συναντήσουν τον κόσμο της ομάδας, να βγάλουν φωτογραφίες και να υπογράψουν αυτόγραφα. Στο πρόγραμμα έχει τη θέση της και η ασπρόμαυρη φανέλα, με μια παρουσίαση που μας ταξιδεύει στις διαφορετικές εποχές της και στις ιστορίες που κουβαλά.

Από τη Fan Zone στην κερκίδα

Στις 16:45, ΠΑΟΚ και Παρτιζάν δίνουν συνέχεια στη γιορτή με τη φιλική αναμέτρηση στην Τούμπα. Οι δύο ομάδες συναντιούνται στον αγωνιστικό χώρο και οι φίλαθλοί τους στην κερκίδα, για να γράψουν μαζί την επόμενη σελίδα αυτής της ασπρόμαυρης ιστορίας.

Το Σάββατο ελάτε νωρίς στην Τούμπα. Το πάρτι ξεκινά μετά τις 12:00!