Η ακραία διαφορά του Παναθηναϊκού απ’ τον ανταγωνισμό

Τα μπακ με τα περισσότερα ματς στο «Τριφύλλι», μετρούν ήδη 4 γκολ και 8 ασίστ, όντας οι κορυφαίοι στις θέσεις τους χωρίς καμία αμφισβήτηση. Κι από πίσω έρχονται Τσάπρας, Σαλάχ-Εντίν!

Φτάσαμε στη διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες. Η τελευταία μέσα στο 2026. Ο Παναθηναϊκός σε ένα διάστημα που χρειαζόταν χρόνο για να βρει ρυθμό και να μπει στη φιλοσοφία του νέου του προπονητή, είναι πρώτος στη Super League, έχει μόνο νίκες σε Conference League και Κύπελλο Ελλάδας.

Η επιτυχία των «πράσινων» βασίζεται στη δουλειά, στον προπονητή, στην ταυτότητα της ομάδας και φυσικά στην ατομική ποιότητα. «Ξεχειλίζει» στο φετινό ρόστερ του «Τριφυλλιού» και αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις.

Εκεί όπου φαίνεται περισσότερο και… αθόρυβα έχει γίνει πραγματική δύναμη για τον Παναθηναϊκό, είναι στα ακραία μπακ. Το «Τριφύλλι» τα προηγούμενα χρόνια πάλευε χωρίς αλλαγές, χωρίς διαθέσιμες λύσεις, χωρίς την ποιότητα που χρειαζόταν. Αυτή τη σεζόν έκανε άλματα με την ενίσχυση τόσο δεξιά όσο κι αριστερά.

Ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς συναγωνισμό στα δεξιά και στα αριστερά της άμυνας. Έχοντας συγκομιδή που θα ζήλευαν ακόμη και εξτρέμ. Άλλωστε προηγούμενες σεζόν οι αριθμοί που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι θεωρούμενοι ως βασικοί μπακ του Παναθηναϊκού, δεν εμφανίζονταν ούτε στα σέντερ φορ!

Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιώργος Κυριακόπουλος, δεν είναι τυχαίοι παίκτες. Ο ένας ήταν αρχηγός της Μίλαν επί σειρά ετών, ο δεύτερος με σημαντική καριέρα στη Serie A. Εκεί όπου η τακτική συνέπεια πρέπει να σου γίνει… τατουάζ, αλλιώς σε «ξεβράζει» το ίδιο το Πρωτάθλημα.

Ο Καλάμπρια άρχισε τη σεζόν με τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για αρκετές εβδομάδες. Έτσι έχει αγωνιστεί ως τώρα σε 13 ματς. Σε αυτά έχει προλάβει να πετύχει 4 γκολ και να δώσει 2 ασίστ. Ο Κυριακόπουλος από την άλλη, ήδη έχει παίξει 20 ματς και έχει δώσει 6 ασίστ.

Μόνο αυτοί οι δύο, μετρούν 4 γκολ και 8 ασίστ. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, το σύνολο των μπακ του Ολυμπιακού έχει προσφέρει ως τώρα 3 γκολ και 5 ασίστ. Αυτοί της ΑΕΚ έχουν 3 γκολ και 5 ασίστ. Όσο για τον ΠΑΟΚ; Έχει πάρει απ’ τα μπακ του 1 γκολ και 4 ασίστ.

Το θέμα φυσικά δεν είναι μόνο ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος. Είναι και η ευχέρεια που έχει ο Νίστρουπ να τους δίνει… ανάσες, να κάνει rotation στις θέσεις τους, χωρίς να χαμηλώνει σε τίποτα η δυναμική και η ποιότητα του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» έχουν τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα για το δεξιό άκρο της άμυνας, δηλαδή τον καλύτερο στη θέση την περασμένη σεζόν στην Super League. Όσο για τα αριστερά, είναι ο Σαλάχ-Εντίν. Παίκτης που αγωνιζόταν στην PSV δανεικός από τη Ρόμα, μέλος της Εθνικής Μαρόκου που έπαιξε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και φυσικά ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας, χωρίς να καταφέρει να τον αποκτήσει.

Οι «ερυθρόλευκοι» για παράδειγμα, έχουν βασική λύση στα αριστερά, τον Τικνιζιάν. Για τον οποίο «σηκώθηκε» αρκετή κουβέντα μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει αναπληρωματικό τον Σαλάχ-Εντίν…

Η διαφορά των «πράσινων» είναι ακραία. Και σε αυτό παίζει τεράστιο ρόλο το rotation, με το οποίο παίρνουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα δεν μειώνεται η ισχύς του «τριφυλλιού» στις θέσεις.