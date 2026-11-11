Παρουσία Γκαγκάτση η προπόνηση της Εθνικής πριν την Ολλανδία!

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Στο πλευρό της Εθνικής ο Μάκης Γκαγκάτσης, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ να δίνει το παρών στην προπόνηση της Ελλάδας πριν το μεγάλο ματς κόντρα στην Ολλανδία.

Την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους για το ματς κόντρα στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ (13/11 21:45) ολοκλήρωσε η Εθνική.

Μάλιστα, στο προπονητικό στο Ρέντη έδωσε το παρών και ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας βρέθηκε στο πλευρό της Ελλάδας και έδωσε το σύνθημα για τη νίκη στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», όπου θα έχει και έντονο Γαλανόλευκο χρώμα.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες οπαδοί αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο γήπεδο στο Άμστερνταμ, καθώς... εξαφάνισαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα 2600 εισιτήρια που διέθεσε η Ολλανδική Ομοσπονδία στην Εθνική.