Η Ελλάδα γεμίζει τα γήπεδα και γράφει ιστορία: Δεύτερη στην Ευρώπη, sold out και ο Βόλος!

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ευρώπης σε πληρότητα γηπέδων στο Nations League, ξεπερνώντας ποδοσφαιρικές δυνάμεις όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Μια νέα, γεμάτη ταλέντο γενιά έχει φέρει ξανά τον κόσμο κοντά στη «γαλανόλευκη», με το Πανθεσσαλικό να είναι ήδη sold out για την αναμέτρηση με τη Σερβία.

Η σχέση της Εθνικής Ελλάδας με τον κόσμο της αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς. Η «γαλανόλευκη» καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη πληρότητας γηπέδων του Nations League 2026/27, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Football Meets Data στις 11 Νοεμβρίου.

Με 94,3% μέση πληρότητα και 27.069 θεατές ανά εντός έδρας αγώνα, η Ελλάδα βρίσκεται πίσω μόνο από τη Βόρεια Ιρλανδία, που προηγείται με 98,2%.

Ακολουθούν η Πορτογαλία με 94%, η Γαλλία και η Νορβηγία με 93,7%, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται η Ισπανία (92,7%), η Γερμανία (91,8%) και η Αγγλία (90,8%). Η κατάταξη αφορά το ποσοστό κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων και όχι τον απόλυτο αριθμό θεατών.

Πίσω όμως από τα εντυπωσιακά ποσοστά υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο. Μια νέα, εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά ποδοσφαιριστών έχει καταφέρει να ξαναφέρει τον ενθουσιασμό στις εξέδρες. Το πλούσιο ταλέντο της Εθνικής, ιδιαίτερα στην επιθετική της γραμμή, το δημιουργικό ποδόσφαιρο και η προοπτική αυτής της ομάδας έχουν δώσει στον κόσμο λόγους να πιστεύει ξανά.

Η συνέχεια αναμένεται εξίσου εντυπωσιακή στον Βόλο. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε ήδη από τις 3 Νοεμβρίου ότι η αναμέτρηση με τη Σερβία, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 21:45, είναι sold out, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Το Πανθεσσαλικό ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια Εθνική που έχει δημιουργήσει προσδοκίες. Μια γενιά με ποιότητα, ταλέντο και φιλοδοξίες, από την οποία ο κόσμος περιμένει πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα.

Γιατί αυτό που λείπει είναι μια μεγάλη πρόκριση. Μια παρουσία σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, που θα επιβραβεύσει την προσπάθεια των διεθνών και θα δώσει στους φιλάθλους την ευκαιρία να ζήσουν ξανά στιγμές που έχουν στερηθεί για χρόνια.

Πριν από τη Σερβία, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.