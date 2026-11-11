Σε... μπελάδες, όσον αφορά την πρόκριση, μπήκε η Εθνική Νέων, η οποία ηττήθηκε από την Ιρλανδία (2-0) στον προκριματικό όμιλο του EURO U19 που διεξάγεται στη Γαλλία - Το «εφιαλτικό» πεντάλεπτο του β' ημιχρόνου, που δίνει χαρακτήρα τελικού το ματς με τη Νορβηγία (14/11)

Πρώτη «μάχη» για την Εθνική Νέων στη Βρετάνη της Γαλλίας, με πρώτο «εμπόδιο» τους Ιρλανδούς, ψάχνοντας τη νίκη που ουσιαστικά θα της... έλυνε τα χέρια ενόψει της συνέχειας.

Όσον αφορά την πρώτη ενδεκάδα του κόουτς Απόστολου Παπαβασιλείου, ο Κριαράς πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα Καινουργιάκης, Αυγητίδης και Αβραμούλης αποτέλεσαν την τριάδα των στόπερ. Τη δεξιά πλευρά ανέλαβε ο Δημήτρης Κυριαζίδης, με τον Σταύρο Ιωάννου αντίστοιχα στ' αριστερά.

Γκιόκα και Κάπελλας βρέθηκαν στα χαφ, με τον αρχηγό Δημήτρη Μπέρδο στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης, τον Αντώνη Αρετή στα δεξιά και τον Γιώργο Κρομμύδα στην κορυφή.

«Φουριόζα» μπήκε η Εθνική μας, απειλώντας δύο φορές μέσα στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα. Τόσο η ευκαιρία του Μπέρδου (1') όσο και του Ιωάννου (4') είχαν απάντηση από τον τερματοφύλακα των Ιρλανδών, ο οποίος απέκρουσε σε κόρνερ και το σουτ του Κυριαζίδη στο 34ο λεπτό.

Λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί η μοναδική αξιόλογη ευκαιρία των τυπικά γηπεδούχων, όταν στο 22' ο Σέρλοκ σημάδεψε το δοκάρι του Κριαρά, με το 0-0 να «συντροφεύει» τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η «Γαλανόλευκη» έψαχνε τη λύση επιθετικά και μία νίκη που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα της έδινε την πρόκριση στην Elite Round.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με χαμηλό τέμπο και τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν ρυθμό, ωστόσο οι Ιρλανδοί ήταν εκείνοι που μπήκαν πιο αποφασιστικά στον αγωνιστικό χώρο. Στο 51ο λεπτό οι Ιρλανδοί δημιούργησαν την πρώτη τους καλή στιγμή στην επανάληψη, με τον Κριαρά να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Έξι λεπτά αργότερα, η Εθνική προσπάθησε να απειλήσει με τον Γκιόκα, όμως ο Νούναν είπε «όχι».

Η απάντηση των Ιρλανδών ήταν άμεση, καθώς στο 58' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Ο'Νιλ βρήκε με την πάσα του τον Μ. Νούναν, ο οποίος νίκησε τον Κριαρά και έγραψε το 1-0. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βαγγέλης Παπαβασιλείου, αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε διπλή αλλαγή, με τους Σιτμαλίδη και Χριστόπουλο να αντικαθιστούν τους Κρομμύδα και Αρετή.

Ωστόσο, πριν προλάβουν οι Έλληνες διεθνείς να βρουν τα πατήματά τους, η Ιρλανδία βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 63'. Αυτή τη φορά οι δύο πρωταγωνιστές του πρώτου γκολ αντάλλαξαν ρόλους, με τον Μ. Νούναν να γίνεται δημιουργός και τον Ο'Νιλ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 και βάζοντας ακόμη πιο δύσκολα στη «Γαλανόλευκη».

Σιτμαλίδης και Μπέρδος προσπάθησαν τα επόμενα λεπτά να μειώσουν για την Ελλάδα, χωρίς, ωστόσο, να τα καταφέρουν, ενώ στο 69' ο Νούναν είπε «όχι» στην ευκαιρία του Κυριαζίδη. Νέα ευκαιρία για τον νεοεισελθόντα Σιτμαλίδη (71'), νέα απόκρουση από τον Νούναν, με τις τελικές να γράφουν 10-5 για την Ελλάδα, αλλά την Ιρλανδία να είναι κάτι παραπάνω από «κυνική».

Η ύστατη προσπάθεια της Ελλάδας ήρθε ξανά από τα πόδια του Σιτμαλίδη (80'), με τον Νούναν να κάνει μία ακόμα απόκρουση και να σφραγίζει τη νίκη (2-0) για τους Ιρλανδούς.

Πλέον, ο προσεχής αγώνας της Ελλάδας με τη Νορβηγία (14/11 16:00), αποκτά χαρακτήρα τελικού για την πρόκριση, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν και τα αποτελέσματα της οικοδέσποινας Γαλλίας τόσο σήμερα με τη Νορβηγία (11/11), όσο και το Σάββατο (14/11) με την Ιρλανδία.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ιρλανδία Κ19 (Χαντ): Νούναν, Μπάτλερ(46' Κούλεν), ΜακΝτόνα, Μέρφι, Σέρλοκ(73' Σολάνκε), Ογκμπόνα(73' ΜακΚόρμακ), Ολαντίτι, ΜακΑτίρ(84' Άθερτον), Ο'Νιλ, Μ. Νούναν(84' Κοβαλέφσκις), Ακινριντόγιο.

Ελλάδα Κ19 (Παπαβασιλείου): Κριαράς, Κυριαζίδης, Καινουργιάκης(77' Αμανατίδης), Αυγητίδης, Αβραμούλης, Γκιόκα(77' Θεοχάρης), Κάπελλας, Μπέρδος, Αρετής(58' Χριστόπουλος), Ιωάννου(67' Τσιόκος), Κρομμύδας(58' Σιτμαλίδης)

