Έστησαν αντίσκηνα οι οπαδοί της Σάλκε για ένα εισιτήριο στο ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ!

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Σε μια απίστευτη κίνηση προχώρησαν οι φίλοι της Σάλκε, οι οποίοι έστησαν αντίσκηνα έξω από τα γραφεία της ομάδας, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ.

Το μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ είναι προγραμματισμένο για τις 6 Δεκεμβρίου, με την κυκλοφορία των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό να ξεκινά το πρωί της Τετάρτης (11/11).

Γνωρίζοντας πως η ζήτηση θα ήταν τεράστια και πως τα διαθέσιμα εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αρκετοί οπαδοί των «βασιλικών μπλε» αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα.

Έτσι, πέρασαν δύο νύχτες έξω από τα γραφεία του συλλόγου, κοιμώμενοι σε αντίσκηνα, ώστε να βρίσκονται από τους πρώτους στην ουρά και να εξασφαλίσουν μια θέση στις εξέδρες για τη μεγάλη ποδοσφαιρική μονομαχία με την ομάδα του Νίκο Κόβατς.

Μια εικόνα που αποδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πάθος των οπαδών της Σάλκε για ένα από τα σημαντικότερα ντέρμπι του γερμανικού ποδοσφαίρου.