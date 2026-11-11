Μαρκό: «Να σταματήσει η προπαγάνδα ότι ευνοούμαστε»

Θέση για όσα ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναμέτρηση με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, πήρε η Μαρκό, απαντώντας με ανακοίνωση στις αιχμές περί διαιτητικής εύνοιας

Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας εξέδωσε ανακοίνωση σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί στο εξής αναφορές και υπαινιγμούς περί ευνοϊκής αντιμετώπισής της από τη διαιτησία.

«Προσπάθησαν να στήσουν ένα αφήγημα ότι δήθεν η Μαρκό ευνοήθηκε, ενώ στην πραγματικότητα η ομάδα μας έπεσε θύμα σφαγιασμού! Ως εδώ και μη παρέκει!», αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων η ομάδα του Μαρκόπουλου.

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η Μαρκό κάνει λόγο για «μονταζιέρα» και επιλεκτική παρουσίαση των επίμαχων φάσεων από την πλευρά της Αναγέννησης Καρδίτσας, υποστηρίζοντας πως επιχειρείται να δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα εις βάρος της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Μαρκό, με αφορμή την εκτός έδρας αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (1-1) και όσα ακολούθησαν στην επικοινωνιακή και οπτική παρουσίαση του αγώνα, εκδίδει την ακόλουθη οργισμένη και κατηγορηματική ανακοίνωση, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους:

Δεν γνωρίζουμε με ποια εντολή, ποιον αφορά και ποια εξουσιοδότηση αυτοί που τράβανε τα πλάνα και έκαναν τη μετάδοση προχώρησαν σε μονταζιέρα και «κοπτοραπτική».

Μεθοδικά και με δόλο, παρουσίασαν την ομάδα μας δήθεν ευνοημένη, αποκρύπτοντας σκοπιμα τις επίμαχες φάσεις και αλλοιώνοντας πλήρως την πραγματική εικόνα του αγώνα, με μοναδικό στόχο να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις στη φίλαθλη κοινή γνώμη της χώρας.

Απαιτούμε από τη διοργανώτρια αρχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε ποιους δίνει άδειες για να βιντεοσκοπούν τους αγώνες, πόσο μάλλον όταν υπάρχει τηλεοπτικό συμβολαιο της ΕΡΤ και της Superbet League 2.

Πέρα από τις πολλές κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες που χαρίστηκαν στους αντιπάλους, στο γήπεδο υπήρξαν τρεις κραυγαλέες φάσεις (δύο πέναλτι που δεν καταλογίστηκαν υπέρ μας (σε ανατροπή του Παύλου Κυριακίδη το πρώτο και σε χέρι σε προσπάθεια του Γιουσεφ Ελ Αραμπι το δεύτερο) και ένα κανονικό γκολ που λανθασμένα ακυρώθηκε), οι οποίες αλλοίωσαν ολοκληρωτικά το αποτέλεσμα και μας στέρησαν μια πεντακάθαρη νίκη που δικαιούμασταν απόλυτα.

Επειδή ως ΠΑΕ Μαρκό επιλέγουμε διαχρονικά να μιλάμε με έργα στο γήπεδο και αποφεύγουμε τη συνεχή γκρίνια για τη διαιτησία, αυτό το γεγονός το εκμεταλλεύτηκαν βρώμικα και υπόγεια συστήματα. Προσπάθησαν να στήσουν ένα αφήγημα ότι δήθεν η Μαρκό ευνοήθηκε, ενώ στην πραγματικότητα η ομάδα μας έπεσε θύμα σφαγιασμού!

Ως εδώ και μη παρέκει!

Από εδώ και στο εξής, απέναντι σε όλους και σε όλα, τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Ο κόπος, η ιστορία και η προσπάθεια αυτής της ομάδας και ολόκληρης της περιοχής των Μεσογείων δεν είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης για κανέναν. Όποιος τολμήσει ξανά να πιάσει στο στόμα του τη Μαρκό με δόλο και σκοπιμότητες, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα θεσμικά -αθλητικά- διοικητικά όργανα και την ελληνική δικαιοσύνη.

Η Μαρκό είναι καθαρή, δυνατή και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή. Κανείς δεν μπορεί να αλλοιώσει την αλήθεια!

ΥΓ.Σ. Οι λιποθυμίες… γιαλαντζί (για γέλια και για κλάματα) του προπονητή της Αναγέννησης Καρδίτσας καθώς και το ασθενοφόρο που δήθεν τον παρέλαβε (για γέλια) παραπέμπουν στο βίο και την πολιτεία του την εποχή που βρίσκονταν στο Αιγάλεω με παίκτες πουλιά καθώς και με σημειώσεις που βρήκε η τότε διοίκηση στα μπλοκάκια του.

ΥΓ2: Ευχαριστούμε την αστυνομία που μας προστάτεψε μέσα στα αποδυτήρια από έναν όχλο υποκινούμενων οπαδών που ήθελαν να σπάσουν τις πόρτες και να εισβάλουν μέσα στο χώρο.

Παρακάτω ακολουθεί και σχετικό βίντεο από τις φάσεις στις οποίες αποτυπώνουν την αδικία που βίωσε η ομάδα μας»