Η νέα εγκατάσταση συνδυάζει την τεχνολογία FLASH Charging με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις έξυπνες τεχνολογίες αυτοματισμού, προσφέροντας μια νέα, ολοκληρωμένη εμπειρία φόρτισης.

Η BYD ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος φόρτισης στην έρημο του Αμπού Ντάμπι, το οποίο συνδυάζει για πρώτη φορά σε μία ενιαία λύση την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την τεχνολογία FLASH Charging και τη ρομποτική φόρτιση. Το σύστημα συνδυάζει την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εξαιρετικά ταχεία φόρτιση και τις τεχνολογίες αυτοματισμού οχημάτων, προσφέροντας μια νέα εμπειρία φόρτισης.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Για πρώτη φορά, η BYD παρουσιάζει σε παγκόσμιο επίπεδο την ολοκληρωμένη τεχνολογία Solar-Storage-FLASH Charging. Συνδυάζουμε την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας με την αποθήκευση ενέργειας και την υπερταχεία φόρτιση, προσφέροντας μια πιο έξυπνη, απλή και απρόσκοπτη εμπειρία στους οδηγούς, σε όλο τον κόσμο.»



FLASH Charging: Επαναπροσδιορίζοντας την ταχύτητα φόρτισης



Η τεχνολογία FLASH Charging της BYD μειώνει τον χρόνο φόρτισης σε επίπεδα που πλησιάζουν εκείνα του συμβατικού ανεφοδιασμού με καύσιμο. Συγκεκριμένα, ένα όχημα μπορεί να φορτιστεί από το 10% στο 70% σε μόλις πέντε λεπτά και από το 10% στο 97% σε εννέα λεπτά.



Η BYD εξελίσσει περαιτέρω την τεχνολογία αυτή, συνδυάζοντας το FLASH Charging με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και τη ρομποτική φόρτιση. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που δεν περιορίζεται στην αύξηση της ταχύτητας φόρτισης, αλλά αναθεωρεί συνολικά τον τρόπο παραγωγής, αποθήκευσης και τροφοδοσίας των ηλεκτρικών οχημάτων με ενέργεια.



Συνδυάζοντας την καθαρή ενέργεια με την εξαιρετικά ταχεία φόρτιση



Η εγκατάσταση βασίζεται στο σύστημα Solar-Storage-Charging (SSC) της BYD, το οποίο συνδυάζει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, την αποθήκευσή της σε μπαταρίες και το FLASH Charging. Με τον συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται για τη φόρτιση οχημάτων, καθώς παράγεται και αποθηκεύεται ώστε να είναι διαθέσιμη όποτε χρειάζεται.



Με περισσότερα από 16 χρόνια παρουσίας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, η BYD Solar εξυπηρετεί ήδη πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει ηλιακές κυψέλες, φωτοβολταϊκά πάνελ και ολοκληρωμένα συστήματα. Με ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης που αριθμεί περισσότερους από 300 ειδικούς και περισσότερα από 200 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η BYD Solar αξιοποιεί την τεχνογνωσία της και στο σκέλος παραγωγής ηλιακής ενέργειας της εγκατάστασης στο Αμπού Ντάμπι.



Χάρη στον συνδυασμό παραγωγής ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσής της σε μπαταρίες, το σύστημα SSC μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι, περιορίζεται η εξάρτηση από τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την εγκατάστασή του, ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στο δίκτυο.



Η νέα εγκατάσταση στην έρημο του Αμπού Ντάμπι αναδεικνύει επίσης τις δυνατότητες εφαρμογής του συστήματος σε ένα περιβάλλον με έντονη ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχοπτώσεις.



Ρομποτική φόρτιση: Συνεργασία του Automated Valet Parking με το FLASH Charging



Η εγκατάσταση στην έρημο διαθέτει έναν ρομποτικό βραχίονα που αναλαμβάνει τη σύνδεση του οχήματος με το σύστημα φόρτισης. Ο βραχίονας εντοπίζει αυτόματα τη θύρα φόρτισης, ανοίγει το κάλυμμά της και τοποθετεί σε αυτήν το βύσμα. Με οπτική καθοδήγηση και σύστημα ανάδρασης δύναμης, ο βραχίονας εξασφαλίζει την ακριβή ευθυγράμμιση και την ασφαλή σύνδεση με το σύστημα FLASH Charging της BYD.



Η αναζήτηση διαθέσιμης θέσης φόρτισης, η στάθμευση και η σύνδεση του οχήματος με τον φορτιστή μπορεί να μην είναι πάντα εύκολη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν οι οδηγοί βιάζονται ή βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες ή καιρικά φαινόμενα.



Συνδυάζοντας τη ρομποτική φόρτιση με τη λειτουργία Automated Valet Parking, η BYD επεκτείνει την αυτοματοποίηση πέρα από την οδήγηση και τη στάθμευση, καλύπτοντας πλέον και τη διαδικασία φόρτισης. Οι οδηγοί μπορούν απλώς να βγουν από το αυτοκίνητο, να το κλειδώσουν και να απομακρυνθούν. Στη συνέχεια, το όχημα κατευθύνεται αυτόνομα σε μια προκαθορισμένη θέση φόρτισης. Μόλις σταθμεύσει, αναλαμβάνει ο ρομποτικός βραχίονας, συνδέοντάς το με το σύστημα FLASH Charging, χωρίς οι οδηγοί να χρειάζεται να χειριστούν οι ίδιοι το καλώδιο. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών κάνει ολόκληρη τη διαδικασία πιο απλή και εύκολη για τους επιβάτες.

Υλοποιώντας τα «Τρία Πράσινα Όνειρα» της BYD



Το 2006, ο Wang Chuanfu, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BYD, διατύπωσε το όραμα των «Τριών Πράσινων Ονείρων», το οποίο έκτοτε αποτελεί βασικό άξονα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας. Το όραμα βασιζόταν σε τρεις στόχους: την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, την αποθήκευσή της σε μπαταρίες και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με οχήματα που θα αξιοποιούν αυτή την ενέργεια.



Σχεδόν δύο δεκαετίες τεχνολογικής καινοτομίας έχουν φέρει αυτές τις φιλοδοξίες ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους. Στην εγκατάσταση του Αμπού Ντάμπι, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας, η αποθήκευσή της και η ηλεκτρική κινητικότητα συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύστημα. Πρόκειται για την εξέλιξη των «Τριών Πράσινων Ονείρων» στη σημερινή ολοκληρωμένη τεχνολογία Solar-Storage-FLASH Charging.



Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία των μπαταριών και της φόρτισης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Blade Battery 2ης γενιάς και το FLASH Charging, συμβάλλουν ώστε η ηλεκτροκίνηση να γίνει πιο πρακτική και προσιτή. Καθώς η BYD συνεχίζει να κάνει πράξη το αρχικό της όραμα, παραμένει προσηλωμένη στην επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.



Παγκόσμια επέκταση του δικτύου FLASH Charging: 6.000 σταθμοί έως το 2027



Η εγκατάσταση στο Αμπού Ντάμπι αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου της BYD για την επέκταση του δικτύου FLASH Charging. Η εταιρεία σχεδιάζει να δημιουργήσει 6.000 σταθμούς FLASH Charging σε όλο τον κόσμο έως το τέλος του 2027, διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα της υπερταχείας φόρτισης σε περισσότερες αγορές.



Καθώς το δίκτυο επεκτείνεται, ο συνδυασμός της φόρτισης με την αποθήκευση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έξυπνα συστήματα αυτοματισμού θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου οικοσυστήματος φόρτισης.

