Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

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Ενώπιον του αθλητικού δικαστή βρέθηκαν σήμερα οι ΠΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για παραβάσεις που καταγράφηκαν στα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο τιμώρησε με πρόστιμο 13.000 ευρώ την ΑΕΚ για το ματς με το Λεβαδειακό, ενώ η "ερυθρόλευκη" ΠΑΕ θα πληρώσει πέντε χιλιάδες ευρώ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι κλήσεις αφορούσαν όσα αναφέρονταν στα φύλλα αγώνα, στις εκθέσεις των παρατηρητών, στις εκθέσεις της ΔΕΑΒ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα σχετικά έγγραφα της αστυνομίας.

Στο μεταξύ ο αθλητικός δικαστής απέρριψε τον ισχυρισμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός περί κήρυξης απαράδεκτης της πειθαρχικής δίωξης και την τιμώρησε με πρόστιμο 2.000 ευρώ για το ματς με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.