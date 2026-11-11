Γαλλία: «Σύννεφα» στη σχέση Ζιντάν - Εμπαπέ

Δύσκολο φαίνεται πως είναι το ξεκίνημα της συνεργασίας του Ζινεντίν Ζιντάν με τον Κιλιάν Εμπαπέ στην εθνική Γαλλίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Σε νέα εποχή πέρασε η εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, με τον Ντιντιέ Ντεσάν να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των «τρικολόρ» και τον Ζινεντίν Ζιντάν να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση του «Ζιζού» με τον μεγάλο αστέρα της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται πως διαφέρει αρκετά σε σχέση με εκείνη που είχε ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ντεσάν.

Ένας από τους λόγους φέρεται να είναι η απόφαση του Ζιντάν να χρησιμοποιήσει τον Εμπαπέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων του Σεπτεμβρίου για το Nations League.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν άρεσε στον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος φέρεται να θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο ο προπονητής του υποβάθμισε τον ρόλο του στην ομάδα.

Την ίδια ώρα, ερωτηματικά προκάλεσε και η απουσία του Εμπαπέ από την προπόνηση της Τετάρτης (11/11), καθώς δεν ακολούθησε το πρόγραμμα μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, μόλις μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ιταλία (12/11).