«Salahmania» στην Τουρκία: Οι αποκαλύψεις του διευθυντή της «SABAH» στο SDNA για το φαινόμενο Σαλάχ!

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Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ σε μόλις τρεις ημέρες, φανέλες που έγιναν ανάρπαστες, τουριστικός παροξυσμός και ένα οροπέδιο με το... όνομά του! Ο Τουντσάι Κουρτουλού, διευθυντής του αθλητικού τμήματος της «SABAH», αποκαλύπτει στο SDNA, το ασύλληπτο εμπορικό αποτύπωμα του Αιγύπτιου σούπερ σταρ στην Τραμπζονσπόρ, που με 11 γκολ και 5 ασίστ οδηγεί την ομάδα της Μαύρης Θάλασσας σε τροχιά τίτλου!

Υπάρχουν μεταγραφές που αλλάζουν τις αγωνιστικές ισορροπίες μιας ομάδας. Υπάρχουν κι εκείνες που αλλάζουν ολόκληρη την οικονομική της πραγματικότητα.

Στην περίπτωση του Μοχάμεντ Σαλάχ και της Τραμπζονσπόρ, τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τα συνηθισμένα ποδοσφαιρικά δεδομένα.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν έφερε απλώς γκολ, ασίστ και παγκόσμια προβολή στον σύλλογο της Μαύρης Θάλασσας.

Έφερε μια πραγματική εμπορική επανάσταση, με τις επιπτώσεις της μεταγραφής του να γίνονται αισθητές ακόμη και στον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής.

Ο Τουντσάι Κουρτουλού (φωτ.), διευθυντής της αθλητικής εφημερίδας «SABAH», μίλησε στο SDNA για το μέγεθος του φαινομένου, μεταφέροντας εντυπωσιακές πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στην Τραπεζούντα μετά την άφιξη του πρώην άσου της Λίβερπουλ και τους πρώτους τρεις μήνες της θητείας στην Τραμπζονσπόρ.

«Ο Σαλάχ γράφει ιστορία στην Τουρκία»

Ο Κουρτουλού αποθεώνει τον 34χρονο ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως η μεταγραφή του έχει ήδη δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που τη συνόδευσαν.

«Ο Σαλάχ έχει αποδειχθεί μια πραγματικά εκπληκτική μεταγραφή. Έχει γράψει ιστορία και τα πηγαίνει εξαιρετικά στην Τουρκία. Τα γκολ, οι ασίστ και η συνολική αφοσίωσή του δείχνουν ότι δίνει τα πάντα για τον σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο SDNA.

Και οι αριθμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν την αγωνιστική του επιρροή. Σε 16 συμμετοχές με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ, ο Σαλάχ έχει ήδη καταγράψει 11 γκολ και 5 ασίστ!

Με άλλα λόγια, ο Αιγύπτιος έχει κατά μέσο όρο μία συμμετοχή σε γκολ ανά παιχνίδι, μια επίδοση που αποτυπώνει την άμεση προσαρμογή του στο τουρκικό ποδόσφαιρο.

Και το σημαντικότερο; Η εντυπωσιακή παρουσία του Σαλάχ έχει συνδυαστεί με την εξαιρετική πορεία της Τραμπζονσπόρ στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Έπειτα από 11 αγωνιστικές, η ομάδα της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται σε τροχιά τίτλου, έχοντας μειώσει τη διαφορά της στους μόλις τρεις βαθμούς από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι.

Μια εξέλιξη που έχει εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της, οι οποίοι βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα να διεκδικεί με αξιώσεις την επιστροφή στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Και φυσικά, ο Σαλάχ αποτελεί το μεγάλο σημείο αναφοράς αυτής της προσπάθειας.

Με την ποιότητα, την προσωπικότητα και την αποτελεσματικότητά του, ο Αιγύπτιος δεν έχει προσφέρει μόνο τεράστια εμπορική ώθηση στην Τραμπζονσπόρ, αλλά έχει εξελιχθεί και σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της μάχης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα 12 εκατομμύρια σε τρεις ημέρες (!) και οι φανέλες που έγιναν ανάρπαστες!

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τα έσοδα που συνδέονται με την απόκτηση του Σαλάχ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας μετέφερε ο Τουντσάι Κουρτουλού, η Τραμπζονσπόρ συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια ευρώ από πωλήσεις εμφανίσεων και εισιτηρίων διαρκείας μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από τη μεταγραφή του!

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο από την άφιξη του Αιγύπτιου, τα έσοδα από τις πωλήσεις επίσημων προϊόντων ξεπέρασαν εκείνα ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς!

Η μπορντό και μπλε εντός έδρας εμφάνιση εξαφανίστηκε από τα ράφια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ίδιο συνέβη και με τη μαύρη εκτός έδρας φανέλα που φόρεσε ο Σαλάχ, με τη ζήτηση να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Η «Salahmania» έχει μετατραπεί σε οικονομικό φαινόμενο, με την Τραμπζονσπόρ να αξιοποιεί την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του ποδοσφαιριστή της.

Από το Κάιρο και το Ντουμπάι, στην Τραπεζούντα για τον Σαλάχ!

Και κάπου εδώ αρχίζει το ακόμη πιο εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας.

Η επίδραση του Σαλάχ δεν περιορίζεται στις πωλήσεις προϊόντων και στα γεμάτα καταστήματα της Τραμπζονσπόρ.

Σύμφωνα με τον Κουρτουλού, δημιουργήθηκαν νέες αεροπορικές συνδέσεις από το Κάιρο, το Ντουμπάι και το Ριάντ προς την Τραπεζούντα, καθώς το ενδιαφέρον επισκεπτών από την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο Σαλάχ λειτουργεί πλέον ως ένας άτυπος πρεσβευτής της περιοχής, προσελκύοντας επισκέπτες που επιθυμούν να τον παρακολουθήσουν από κοντά, αλλά και να γνωρίσουν την πόλη στην οποία συνεχίζει την καριέρα του.

Το «οροπέδιο Σαλάχ» που έγινε τουριστικό αξιοθέατο!

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες αφορά τις εξορμήσεις του Αιγύπτιου στα ορεινά της Τραπεζούντας.

Όπως αναφέρει ο Κουρτουλού, η περιοχή των υψιπέδων όπου ο Σαλάχ φωτογραφήθηκε έχει αρχίσει να αποκαλείται από τον κόσμο «Salah Plateau», δηλαδή «Οροπέδιο Σαλάχ»!

Το συγκεκριμένο σημείο έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες που θέλουν να φωτογραφηθούν στο ίδιο μέρος με τον ποδοσφαιριστή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεράστιας επιρροής που μπορεί να αποκτήσει ένας παγκόσμιος ποδοσφαιρικός αστέρας ακόμη και μακριά από τα γήπεδα.

Τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και το 20% των πωλήσεων!

Φυσικά, μια τέτοια μεταγραφή συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλό οικονομικό κόστος.

Ο Σαλάχ, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κουρτουλού κατοικεί στην περιοχή Γιόμρα της Τραπεζούντας, φέρεται να έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία έχει διετή διάρκεια, έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ προβλέπει και πρόσθετα μπόνους βάσει προϋποθέσεων.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο Αιγύπτιος δικαιούται το 20% από τις πωλήσεις επίσημων προϊόντων που φέρουν το όνομά του, βάσει ξεχωριστής συμφωνίας για τα δικαιώματα εικόνας.

Πρόκειται για έναν όρο που αποτυπώνει το εμπορικό εκτόπισμα του ποδοσφαιριστή και εξηγεί γιατί η Τραμπζονσπόρ αντιμετώπισε τη μεταγραφή του όχι μόνο ως αγωνιστική επένδυση, αλλά και ως ευκαιρία διεθνούς ανάπτυξης.

Μια μεταγραφή που άλλαξε την Τραπεζούντα

Τρεις μήνες μετά την άφιξή του, ο Σαλάχ δεν έχει αλλάξει απλώς την εικόνα της Τραμπζονσπόρ στο γήπεδο. Έχει ενισχύσει την εμπορική δυναμική του συλλόγου, έχει δημιουργήσει νέες τουριστικές προοπτικές και έχει μετατρέψει την Τραπεζούντα σε πόλο έλξης για θαυμαστές του από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη.

Τα όσα μεταφέρει στο SDNA ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της «SABAH», Τουντσάι Κουρτουλού, αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια μιας ποδοσφαιρικής μεταγραφής.

Έντεκα γκολ, πέντε ασίστ, εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία και μια ολόκληρη πόλη στους ρυθμούς του. Η Τραμπζονσπόρ δεν απέκτησε απλώς έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή.

Απέκτησε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό και εμπορικό φαινόμενο!