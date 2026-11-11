Με πάγο στο χέρι ο Γιάννης απέναντι στους Τζαζ - Τα συγχαρητήρια του Σποέλστρα (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το παράδειγμα σύμφωνα με τον κόουτς Σποέλστρα, καθώς έπαιξε παρά τις ενοχλήσεις οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Τζαζ με 30 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 31 λεπτά, οδηγώντας τους Χιτ στη νίκη στη Γιούτα, παρά τις ενοχλήσεις στον καρπό. Κάθε φορά που καθόταν στον πάγκο, ο 31χρονος σταρ μάλιστα τοποθετούσε στον καρπό του έναν μεγάλο νάρθηκα με πάγο!

24/9/3 in 3 quarters with one wrist. Giannis thank you for being on the Heat. https://t.co/c2fawunPio — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 11, 2026

Αυτή του η εμφάνιση, υπό τέτοιες συνθήκες, υποχρέωσε τον προπονητή του Έρικ Σποέλστρα να τον παραδεχτεί:

«Τα πόδια του είναι καλά και θα συνεχίσει να παίρνει θεραπεία. Είναι ένα πρόβλημα με το οποίο μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Εκτιμούμε πραγματικά που έκανε τον εαυτό του διαθέσιμο, Υπάρχουν πολλοί παίκτες που ίσως να είχαν πάρει ρεπό από ένα ματς σαν αυτό. Εκείνος όμως όχι, έθεσε εαυτόν στη διάθεση της ομάδας και ήταν εξαιρετικός για εμάς», δήλωσε μετά τον αγώνα ο κόουτς «Σπο».

Erik Spoelstra is THANKFUL for Giannis making himself available tonight despite his sprained wrist: "His legs are good and he will continue to get treatment...it's something he's able to play through right now...we really appreciate that he made himself available -- there's a lot of guys who might have scratched on a game like this...he put himself out there and he was great for us" — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 11, 2026

Στα αποδυτήρια, μπροστά σε όλη την ομάδα, ο Σποέλστρα δήλωσε ότι ο Γιάννης έδωσε το έναυσμα για την σημερινή νίκη, και ότι έδειξε τι πάει να πει Heat culture.