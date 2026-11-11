Με πάγο στο χέρι ο Γιάννης απέναντι στους Τζαζ - Τα συγχαρητήρια του Σποέλστρα (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Τζαζ με 30 πόντους και 11 ριμπάουντ σε 31 λεπτά, οδηγώντας τους Χιτ στη νίκη στη Γιούτα, παρά τις ενοχλήσεις στον καρπό. Κάθε φορά που καθόταν στον πάγκο, ο 31χρονος σταρ μάλιστα τοποθετούσε στον καρπό του έναν μεγάλο νάρθηκα με πάγο!
Αυτή του η εμφάνιση, υπό τέτοιες συνθήκες, υποχρέωσε τον προπονητή του Έρικ Σποέλστρα να τον παραδεχτεί:
«Τα πόδια του είναι καλά και θα συνεχίσει να παίρνει θεραπεία. Είναι ένα πρόβλημα με το οποίο μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Εκτιμούμε πραγματικά που έκανε τον εαυτό του διαθέσιμο, Υπάρχουν πολλοί παίκτες που ίσως να είχαν πάρει ρεπό από ένα ματς σαν αυτό. Εκείνος όμως όχι, έθεσε εαυτόν στη διάθεση της ομάδας και ήταν εξαιρετικός για εμάς», δήλωσε μετά τον αγώνα ο κόουτς «Σπο».
Στα αποδυτήρια, μπροστά σε όλη την ομάδα, ο Σποέλστρα δήλωσε ότι ο Γιάννης έδωσε το έναυσμα για την σημερινή νίκη, και ότι έδειξε τι πάει να πει Heat culture.