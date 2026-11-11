Αντετοκούνμπο για την συγγνώμη του Ρίβερς: «Το ζήτημα είναι προσωπικό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να απαντήσει για τα σχόλια που έκανε για εκείνον ο Ντοκ Ρίβερς, διατεινόμενος ότι το θέμα παραμένει προσωπικό και όχι για την κατανάλωση των media.

Μετά τη νίκη των Χιτ επί των Τζαζ στο Σολτ Λέικ Σίτι, στην οποία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε ακόμη ένα νταμπλ-νταμπλ με 30 πόντους και 11 ριμπάουντ, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τις δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς. Συγκεκριμένα, ήθελαν να μάθουν πώς αντιμετώπισε τα αρνητικά σχόλια του πρώην προπονητή του —ιδίως όσα αφορούσαν το μπασκετικό IQ του Greek Freak— καθώς και τη συγγνώμη που, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, του ζήτησε ο Ρίβερς μέσω μηνύματος.

«Οι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μας, των προπονητών μου, των συμπαικτών μου, της συζύγου μου και των στενών μου φίλων, είναι συνήθως ιδιωτικές. Δεν τις μοιράζομαι ποτέ με τα μέσα ενημέρωσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αφορούν μόνο εμένα κι εκείνους», απάντησε ο Γιάννης, δίνοντας μία προσωπική διάσταση στο θέμα.

«Δεν ξέρω αν μου έστειλε μήνυμα. Δεν έχω κοιτάξει το κινητό μου. Αλλά ακόμα κι αν έστειλε, αυτό είναι προσωπικό ζήτημα. Αφορά σε μένα και εκείνον και έτσι θα παραμείνει πάντα».

Οι Χιτ ξεκίνησαν την σεζόν με 0-4 όμως πλέον βρίσκονται στο 5-6 και παρουσιάζονται πιο αισιόδοξοι.

«Είμαστε 10 μέρες στον δρόμο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που καλείσαι να δώσεις, γιατί από τη μία έχεις αγώνα, αλλά από την άλλη ξέρεις ότι σε λιγότερο από 12 ώρες θα είσαι σπίτι σου. Οπότε, πρέπει να παραμείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος πνευματικά. Νιώθω ότι, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, το καταφέραμε», δήλωσε ο Γιάννης.

Ο επόμενος αγώνας για τους Χιτ είναι με το Κλίβελαντ εντός έδρας.