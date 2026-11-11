Τη μετατροπή της Τελετής Έναρξης του Μαραθωνίου σε κομματική εκδήλωση καταγγέλει ο Παπαποστόλου

Ο τέως τεχνικός διευθυντής του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, Ευάγγελος Παπαπαποστόλου με επιστολή του καταγγέλλει άστοχους χειρισμούς και αποφάσεις της διοίκησης του ΣΕΓΑΣ.

Η επιστολή του κυρίου Παπαποστόλου:

««Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ και η Τελετή Έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου»

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε έκπληκτοι την Τελετή Έναρξης του Μαραθωνίου στον αρχαιολογικό χώρο του Τύμβου (των Αθηναίων των πεσόντων στην μάχη του Μαραθώνα το 490π.χ,) να μετατρέπεται σε ένα φτηνό προσβλητικό εσωτερικό αφήγημα, με στοιχεία κομματικής παρουσίας και με θέμα άσχετο με την αξία της Τελετής Έναρξης του Μαραθωνίου. Με παντελή έλλειψη σεναρίου, σοβαρότητας αλλά και πάνω από όλα σεβασμού στο παγκόσμιο αυτό σύμβολο της Ελευθερίας, που ο χώρος εκπέμπει για την ιστορική πόλη του Μαραθώνα, την Ελλάδα και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο δρόμο πού είναι «το Παγκόσμιο σύμβολο αντοχής», και το μοναδικό αγώνισμα στον κόσμο που έχει το όνομα πόλης, «της Ιστορικής Πόλης του Μαραθώνα».

Η πολιτική της Διοίκησης του ΣΕΓΑΣ απέναντι στην Τελετή Έναρξης, με την απουσία της αφής της Φλόγας του Μαραθωνίου, με γελοιοποίηση της Λαμπαδηδρομίας και την μετατροπή της σε κομματική εκδήλωση με κόκκινα γαρύφαλλά, αλλά και της υποβάθμισής του ανάματος του βωμού της αφετηρίας, είναι τόσο καταστροφική που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε! Η ευθύνη της Διοίκησης του ΣΕΓΑΣ και προσωπικά της Προέδρου είναι πολύ μεγάλη, αλλά και του Δήμου του Μαραθώνα και προσωπικά του Δημάρχου καθώς το Μουσείο του Μαραθωνίου Δρόμου είναι ο θεματοφύλακας της φλόγας του Μαραθωνίου, και προφανώς της αρχαιολογικής υπηρεσίας που επιτρέπει αυτήν την προσβλητική κατάσταση. Η Διοίκηση του ΣΕΓΑΣ έχει αναθέσει την τελετή έναρξης σε ένα άσχετο πρόσωπο, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ με αγωνία για την ανάδειξη της κομματικής του προέλευσης! Ο Δήμος του Μαραθώνα παραμένει σιωπηλός παρατηρητής αντί θεματοφύλακας του γεγονότος και η εφορεία αρχαιοτητων επιτρέπει αυτήν την προσβλητική κατάσταση έξω από κάθε σεβασμό στην Ιστορία της μάχης του Μαραθώνα.

Κάνοντας μια αναδρομή στην απαξίωση της Τελετής Έναρξης (δεν είναι τυχαία σήμερα η μη προσέλευση επισήμων θεσμικών προσώπων αλλά και θεατών), θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε: το 2024 σαν κάτι από σχολική εορτή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 2025 φεστιβάλ της ΚΝΕ, και το 2026 άσχετο με την τελετή θέμα με την ορχήστρα της ΕΡΤ στην μνήμη Βαγγέλη Παπαθανασίου και όχι σαν Τελετή Έναρξης, & Αφής Φλόγας του μεγαλύτερου Αθλητικού, Συμμετοχικού, Κοινωνικού και τουριστικού γεγονότος της χώρας, του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας (ΑΜΑ).

Από την αρχική σύλληψη της καθιέρωσης Τελετής έναρξης στον Τύμβο, ενός ακόμα θεσμού για την εξωστρέφεια της διοργάνωσης, δεν έχουμε ζήσει τόσο ανοργάνωτες εκδηλώσεις Τελετής έναρξης, με την απουσία αφής της φλόγας του Μαραθωνίου [ η οποία εμφανίζεται από το πουθενά] με τόσο πρόχειρα οργανωμένη λαμπαδηδρομία να ακολουθεί, κάνοντας πολιτικό μνημόσυνο στην διαδρομή της λαμπαδηδρομίας (μοιράζοντας κόκκινα γαρύφαλλα), αλλά και του τελείως ανοργάνωτου ανάματος της φλόγας στον βωμό της αφετηρίας ( παραλίγο να μην έχουμε ανάμα βωμού το 2026) κάτω από τις σημαίες των ξένων χωρών και όχι των Ελληνικών όπως θα έπρεπε από σεβασμό στην ιστορία, χωρίς την ανάδειξη της στήλης των 40 σταδίων στην αφετηρία που σηματοδοτεί ιστορικά την εκκίνηση του Μαραθωνίου το 1896 και με την παντελή απουσία εθελοντών! Όλα τα παραπάνω, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και να τα πιστοποιήσετε, στην τηλεοπτική παραγωγή του ΣΕΓΑΣ της

9/11/24 https://www.youtube.com/watch?v=bJ0z5fAFWDw

και 7/11/26 https://www.youtube.com/watch?v=LbXbTIQdcdY

Για την ιστορία, η τελετή έναρξης καθιερώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ το 2007 από την Διοίκηση Κ. Παναγόπουλου / Β. Σεβαστή και επί δημαρχίας Μαραθώνα Σπύρου Ζαγάρη, παρουσία πλήθος διοργανωτών Μαραθωνίων από όλον τον κόσμο που συμμετείχαν στο συμπόσιο του ΑΜΑ και της AIMS, με την σύλληψη της ιδέας [ για την εξωστρέφεια και την διάδοση της φλόγας του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης] να ανήκει στον Μάκη Ασημακόπουλο, την υποστήριξη του τότε Τεχνικού Διευθυντή του Μαραθωνίου, και την υλοποίηση τόσο της τελετής όσο και της Λαμπαδηδρομίας από την τότε υπεύθυνη της αφετηρίας και όλων των άλλων παράλληλων εκδηλώσεων στον Μαραθώνα (Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου), Χρύσας Αποστολούμη.

Η πρώτη τελετή έγινε στον αρχαιολογικό χώρο του τύμβο στις 3 Νοεμβρίου του 2007, όπου και καθιερώθηκαν όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της φλόγας, η οποια την επόμενη ημέρα μετά την εκκίνηση του αγώνα, μεταφέρεται στο Μουσείο Μαραθωνίου δρόμου, που είναι και ο θεματοφύλακας των αξιών της ιστορίας του αγωνίσματος, από όπου η φλόγα θα ταξιδεύσει σε όλον τον κόσμο μεταφέροντας το μήνυμα της Ελλάδας, της πόλης του Μαραθώνα, της μάχης του Μαραθώνα το 490π.χ., της Ολυμπιακής ιστορικής αφετηρίας του αγωνίσματος, της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών μαζί με πολλούς ακόμα συμβολισμούς.

Δείτε την Τελετή Έναρξης του 2019 σε δημιουργία της χορογράφου Αρτέμιδος Ιγνατίου

https://www.youtube.com/watch?v=KsXH2Z4dOPs Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ με παρουσίαση από τον Νίκο Τσώνη

Με όλα τα παραπάνω, μπορείτε να συγκρίνετε την δυναμική εμφάνιση και την ανάπτυξη του μεγαλύτερου Αθλητικού γεγονότος της χώρας, μπροστά στην διαχείριση της υποβάθμισης της παρουσίας της Φλόγας του Μαραθωνίου Δρόμου και της τελετής έναρξης από την σημερινή διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και την Προέδρο κ. Σοφία Σακοράφα.

Ευάγγελος Παπαποστόλου»