Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμφωνία με Ποτσετίνο, αναμένεται η απομάκρυνση του Κάρικ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ να αποτελεί το επόμενο βήμα για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία

Όλο και πιο κοντά φαίνεται πως βρίσκεται η αλλαγή προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να αποτελεί πλέον το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων».

Ο πρώην τεχνικός της Τότεναμ και νυν ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ φέρεται να έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και το ρεπορτάζ του Μπεν Τζέικομπς.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης των όρων της συμφωνίας, με δύο βασικές εκκρεμότητες να απομένουν για την ολοκλήρωση του deal.

Η πρώτη αφορά την οριστική απόφαση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απομάκρυνση του Κάρικ, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ποτσετίνο από την Εθνική των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική ομοσπονδία, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο σχετικός όρος στο συμβόλαιο του Αργεντινού τεχνικού και να ανοίξει ο δρόμος για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γιουνάιτεντ.