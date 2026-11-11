BCL: Κόντρα στην Βαρέζε το Περιστέρι για να διατηρήσει το αήττητο του

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To Περιστέρι υποδέχεται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» την Βαρέζε για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League (19:30) με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να θέλει τη νίκη για να διατηρήσει το αήττητο της στον όμιλο.

Εντός έδρας δοκιμασία για το Περιστέρι. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου υποδέχεται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» την Βαρέζε για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League (19:30) με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να θέλει τη νίκη για να διατηρήσει το αήττητο της στον όμιλο.

Το Περιστέρι μετρά το απόλυτο μετά από τρεις αγωνιστικές και οδηγεί την κούρσα του ομίλου με αποκορύφωμα το σπουδαίο διπλό στην Ισπανία κόντρα στην Μούρθια.

Από την άλλη πλευρά η Βαρέζε μετρά 1-2 ρεκόρ στον όμιλο και προέρχεται από εντός έδρας ήττα στο Ιταλικό πρωτάθλημα από την Ούντινε.