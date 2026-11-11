Στα ημιτελικά η Νόσκοβα, εκτός η Κόστγιουκ (vids)

Η Λίντα Νόσκοβα «καθάρισε» σε straight sets την Κόκο Γκοφ και έκλεισε θέση στην τετράδα του WTA Finals.

Παίζοντας για πρώτη φορά στη διοργάνωση, η νικήτρια του Wimbledon (No.8) ξεπέρασε το εμπόδιο της 22χρονης Αμερικανίδας (Νο.4) με 6-3, 6-3 σε μόλις 75 λεπτά και και η τελική της θέση στο Group 1 θα κριθεί στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της νίκησε στα δύο σετ και τη Μάρτα Κόστγιουκ.

Η Ουκρανή (Νο.10) έχασε και το δεύτερο ματς στο Indian Wells, καθώς «παραδόθηκε» με 6-2, 7-5 στην Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.5), που πλέον έχει καλές πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά. Της αρκεί η νίκη κόντρα στη Νόσκοβα, ενώ η Γκοφ χρειάζεται να επικρατήσει σε βάρος της Κόστγιουκ, αλλά θέλει και ήττα της Πεγκούλα.

Aπόψε το «μενού» έχει Σβιτολίνα-Μούχοβα (22.00) και Σαμπαλένκα-Αντρέεβα (00.00) για το Group 2 και τα δεδομένα για την πρόκριση έχουν ως εξής:

- Αν Σαμπαλένκα και Μούχοβα κερδίσουν, η Σαμπαλένκα θα προκριθεί ως πρώτη του ομίλου, ενώ η Σβιτολίνα θα αποκλειστεί. Σε αυτή την περίπτωση, η Μούχοβα και η Αντρέεβα θα διεκδικήσουν την Παρασκευή τη δεύτερη θέση.

- Αν η Σαμπαλένκα κερδίσει με 2-0 σετ και η Σβιτολίνα κερδίσει με 2-1 σετ, η Σαμπαλένκα θα προκριθεί, αλλά η τελική θέση της στον όμιλο θα καθοριστεί από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

- Αν η Αντρέεβα και η Σβιτολίνα κερδίσουν, η Αντρέεβα θα προκριθεί ως πρώτη του ομίλου, ενώ η Μούχοβα θα αποκλειστεί. Σε αυτή την περίπτωση, η Σβιτολίνα και η Σαμπαλένκα θα διεκδικήσουν την Παρασκευή τη δεύτερη θέση.

- Αν η Αντρέεβα κερδίσει με 2-0 σετ και η Μούχοβα κερδίσει με 2-1 σετ, η Αντρέεβα θα προκριθεί, αλλά η τελική θέση της στον όμιλο θα καθοριστεί από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.