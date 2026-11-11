Η Αθήνα απαντά στην Άγκυρα με αντι-NAVTEX – «Άκυρη και ανυπόστατη» η τουρκική αναγγελία για το GSI

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Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στη νέα τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), με τον σταθμό Ηρακλείου να χαρακτηρίζει «άκυρη και ανυπόστατη» την αναγγελία της Άγκυρας και να επαναβεβαιώνει την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή.

Με τη NAVWARN 1441/26, η ελληνική πλευρά απορρίπτει το τουρκικό μήνυμα FA76-1127/26, το οποίο αφορά τις έρευνες του γαλλικής σημαίας σκάφους VB Abeille Marengo για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου.

Στην ελληνική αναγγελία επισημαίνεται ότι το τουρκικό μήνυμα εκπέμφθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο σταθμό», ενώ τονίζεται ότι σημαντικό μέρος των ερευνητικών γραμμών βρίσκεται εντός ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό νόμο 4001/2011.

Σαφής ελληνική απάντηση για τις αρμοδιότητες και τις άδειες

Ο σταθμός Ηρακλείου υπογραμμίζει ότι οι έρευνες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών που έχουν εκδοθεί στις 7 Ιουνίου 2024, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 και στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι ερευνητικές γραμμές εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή υπηρεσίας NAVTEX, στην οποία ο σταθμός Ηρακλείου διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης σχετικών μηνυμάτων.

«Το μήνυμα NAVTEX FA76-1127/26 είναι άκυρο και ανυπόστατο», αναφέρεται ρητά στη νέα ελληνική προειδοποίηση, η οποία επιβεβαιώνει ότι η προηγούμενη NAVWARN HA15-1411/26 παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Η ελληνική παρέμβαση έρχεται ως απάντηση στην προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως αρμόδια για την έγκριση ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές όπου η Αθήνα ασκεί ή επικαλείται κυριαρχικά δικαιώματα. Με τη νέα NAVTEX, η ελληνική πλευρά απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και επαναφέρει στο προσκήνιο το καθεστώς των ελληνικών αδειών για την υλοποίηση του Great Sea Interconnector, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Η νέα αντι-NAVTEX αναφέρει:

ZCZC HA05102205 UTC NOV 26IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26EAST MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORISED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 CONCERNING RESEARCH ACTIVITIES FOR THE INSTALLATION OF THE GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) SUBMARINE CABLE (DESIGNATED AS AN EU PROJECT OF COMMON INTEREST) TO BE CONDUCTED BY THE FRENCH-FLAGGED VESSEL VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) ALONG LINES CONNECTING COORDINATES, A SIGNIFICANT PART OF WHICH, AND SPECIFICALLY THOSE LISTED BELOW, LIE WITHIN GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND BY NATIONAL LAW NO 4001/2011, IN FULL CONFORMITY THEREWITH.

LINE 1 BETWEEN THE POINTS:35 20.46 N – 027 15.61 E35 19.85 N – 027 25.20 E35 13.14 N – 027 35.10 E35 01.94 N – 027 42.89 E34 47.85 N – 028 10.04 E34 42.47 N – 028 40.81 E34 26.64 N – 029 25.47 E34 23.31 N – 029 32.66 E34 17.27 N – 029 52.26 E34 11.80 N – 029 58.14 E34 11.30 N – 030 05.12 E

LINE 2 BETWEEN THE POINTS:35 19.06 N – 027 15.23 E35 18.46 N – 027 24.34 E35 12.52 N – 027 33.34 E35 00.55 N – 027 40.43 E34 45.86 N – 028 08.84 E34 40.75 N – 028 39.87 E34 25.15 N – 029 24.13 E34 21.91 N – 029 31.56 E34 16.29 N – 029 50.62 E34 10.31 N – 029 56.42 E34 08.69 N – 030 03.04 E

2. THE ABOVE RESEARCH ACTIVITIES IN AREAS OF GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE GREEK PERMITS NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026.

3. FURTHERMORE, THE AFOREMENTIONED LINES, AS DEFINED BY THE COORDINATES DETAILED ABOVE, FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS EXCLUSIVE AUTHORITY TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN ITS DESIGNATED AREA OF RESPONSIBILITY.

4. IN VIEW OF THE ABOVE, NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 IS NULL AND VOID. NAVWARN HA15-1411/26 IS VALID AND EFFECTIVE.

5. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Η πρώτη αντίδραση της Αθήνας

Την ελληνική θέση σχετικά με την κίνηση του πλοίου «Abeille Marengo» και την τουρκική NAVTEX αποτύπωσαν σε διευκρινίσεις τους αργά το βράδυ της Τρίτης, κύκλοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΞ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες προς τις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και οι οποίες εξέδωσαν σχετικές άδειες. Όπως επισημαίνουν, μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου.

Η κίνηση του πλοίου, τονίζουν, έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές. Αναφορικά με την τουρκική NAVTEX, οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι δεν έχει καμία σημασία, καθώς εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου και επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.

Προσθέτουν ότι η τουρκική δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά. Κλείνοντας, οι ίδιοι κύκλοι, υπογραμμίζουν ότι θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει του διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Η NAVTEX της Τουρκίας

Η Τουρκία είχε προχωρήσει σε νέα πρόκληση το βράδυ της Τρίτης, σχεδόν τρεις ώρες μετά τον απόπλου του «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στον βυθό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Στο NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα επιμένει στις αξιώσεις της να έχει λόγο στη θαλάσσια περιοχή πόντισης του καλωδίου, κάνοντας λόγο για «συγκατάθεση» και «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Όπως και στην αντι-Navtex, έτσι και στη NAVTEX συνεχίζει να κάνει λόγο για «επιστημονικές έρευνες».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στη νέα NAVTEX, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας «κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους, εντός της περιοχής αρμοδιότητας NAVTEX της Τουρκίας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Εθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020».

Η τουρκική NAVTEX αναφέρει:

Θα πραγματοποιηθούν θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες κατά μήκος γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής εξυπηρέτησης NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757.

Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου από το ABEILLE MARENGO, κατά το διάστημα 10 Νοεμβρίου 2026–19 Μαρτίου 2027, θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος των γραμμών που ενώνουν τα παρακάτω σημεία:

Ακολουθεί η τουρκική NAVTEX:

LINE 1 35 20.46 N - 027 15.61 E 35 19.85 N - 027 25.20 E 35 13.14 N - 027 35.10 E 35 01.94 N - 027 42.89 E 34 47.85 N - 028 10.04 E 34 42.47 N - 028 40.81 E 34 26.64 N - 029 25.47 E 34 23.31 N - 029 32.66 E 34 17.27 N - 029 52.26 E 34 11.80 N - 029 58.14 E 34 11.30 N - 030 05.12 E 34 11.39 N - 030 10.16 E 34 14.77 N - 030 22.77 E 34 16.58 N - 030 47.94 E 34 16.21 N - 031 01.50 E 34 12.98 N - 031 58.64 E 34 11.33 N - 032 12.28 E 34 11.59 N - 032 16.26 E LINE 2 35 19.06 N - 027 15.23 E 35 18.46 N - 027 24.34 E 35 12.52 N - 027 33.34 E 35 00.55 N - 027 40.43 E 34 45.86 N - 028 08.84 E 34 40.75 N - 028 39.87 E 34 25.15 N - 029 24.13 E 34 21.91 N - 029 31.56 E 34 16.29 N - 029 50.62 E 34 10.31 N - 029 56.42 E 34 08.69 N - 030 03.04 E 34 09.16 N - 030 08.66 E 34 09.41 N - 030 12.39 E 34 11.58 N - 030 25.77 E 34 12.79 N - 030 44.83 E 34 13.69 N - 030 55.76 E 34 13.60 N - 031 07.73 E 34 12.80 N - 031 21.45 E 34 11.13 N - 031 31.70 E 34 08.16 N - 032 15.96 E WIDE BERTH REQUESTED 2 NM 3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Πηγή: Newsbomb.gr