Εθνική Αιγύπτου: Απολύθηκε ο Χοσάμ Χασάν πληρώνοντας το σκάνδαλο με τον καβγά των δύο συζύγων του!

Στις 17/8 τα ΜΜΕ της Αιγύπτου αποκάλυψαν ότι οι δύο σύζυγοι του Χασάνβ Νταν Αντάμ και Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί συνεπλάκησαν και στον καβγά πήραν μέρος και άλλη μέλη της οικογένειας!

Στις 7 Ιουνίου η Αίγυπτος αντιμετώπισε την Αργεντινή για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου και οι Αφρικανοί προηγούνταν με 2-0 έως το 80', αλλά με μία απίθανη ανατροπή η «αλμπισελέστε» πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.



Οι Αιγύπτιοι είχαν φρικτά παράπονα από τη διαιτησία με τον προπονητή της ομάδας Χοσάμ Χασάν διαμαρτυρόμενος να κάνι μια χειρονομία (σταυρώνοντας τα χέρια του σα να τον φυλακίζουν) και στο φινάλε του ματς να εξαπολύει μύδρους για τις υποδείξεις των διαιτητών.



Επιστρέφοντας στο Κάιρο στις 9 Ιουνίου η αποστολή έγινε δεκτή με τιμές και το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030 (αλλά και του δίδυμου αδερφού του Ιμπραΐμ ο οποίος εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή).



Ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο για εξωαγωνιστικούς και αν μη τι άλλο παράξενους λόγους!

Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι υπήρχε διχογνωμία αναφορικά με το αν η δεύτερη είναι ακόμη σύζυγος του Χασάν ή αν έχουν πάρει διαζύγιο, με τις δύο γυναίκες να μη διατηρούν και τις καλύτερες των σχέσεων και τον Αιγύπτιο τεχνικό από την ένταση να πέφτει λιπόθυμος και να καταλήγει στο νοσοκομείο!



Το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή στα νότια της χώρας και μάλιστα ήταν τέτοια η έκτασή του που χρειάστηκε να παρέμβουν οι αστυνομικές αρχές, αλλά οι σκληρές συνέπειες του έγιναν γνωστές τις τελευταίες ώρςε καθώς η Ομοσπονδία της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απομάκρυνση του από τον πάγκο της Εθνικής!



Μέσω ανακοίνωσης, ο οργανισμός εξήγησε ότι αξιολόγησε τα πρόσφατα επεισόδια που αφορούν την προσωπική ζωή του προπονητή και έκρινε ότι είχαν «αρνητικό αντίκτυπο στη θετική εικόνα και τη σταθερότητα» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε την αποπομπή του από τη θέση.



Ο Χασάν είχε αναλάβει την Εθνική Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2024 και 38 αγώνες είχε 21 νίκες, 10 ισοπαλίες και μόλις 7 ήττες, ενώ την οδήγησε στην καλύτερη πορεία της ιστορίας της στο Μουντιάλ...

Πηγή: Protothema.gr