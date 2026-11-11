Πρώτη κλήση στην εθνική Γαλλίας για τον Ελί Τζούνιορ Κρουπί

Ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, Ελί Τζούνιορ Κρουπί, κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, ως αντικαταστάτης του τραυματία Μάρκους Τουράμ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (10/11) η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF).

Ο Κρουπί ήταν ο πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024/25, με 22 γκολ για τη Λοριάν, προτού πάρει μεταγραφή στην Μπόρνμουθ. Ο 20χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει αγωνιστεί πέντε φορές με την εθνική Γαλλίας Κ21, σημείωσε 13 γκολ την περασμένη σεζόν, στην πρώτη του χρονιά στην Premier League.

Την εφετινή σεζόν έχει αγωνιστεί μόλις σε τέσσερις αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, καθώς βρισκόταν σε στάδιο αποθεραπείας από τραυματισμό στο πόδι. Ο Τουράμ υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ιταλία την Πέμπτη (12/11) στο Μιλάνο και την Τουρκία την Κυριακή (15/11) στο Μπορντό. Οι «τρικολόρ» χρειάζονται ισοπαλία απέναντι στην Ιταλία, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Nations League.