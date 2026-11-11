Ο ΜακΤόμινεϊ αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στην καρδιά πριν από το Μουντιάλ

Ο μέσος της εθνικής Σκωτίας, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, αποκάλυψε την Τρίτη (10/11) ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για ένα πρόβλημα στην καρδιά, δύο ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, απέναντι στην Αϊτή, τον Ιούνιο.

«Έπρεπε να πάω για να μου κάνουν ηλεκτρική ανάταξη στην καρδιά», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής της Νάπολι στους δημοσιογράφους, ενόψει των επερχόμενων αγώνων της Σκωτίας στο Nations League.

Ο 29χρονος υποβλήθηκε επίσης σε μια μικρή επέμβαση στην καρδιά τον Σεπτέμβριο, γεγονός που τον ανάγκασε να απουσιάσει από το προηγούμενο διάστημα των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Ο ΜακΤόμινεϊ δήλωσε ότι έχει αναρρώσει πλήρως και ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψε στην εθνική ομάδα.

«Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου και πάντα θα είναι, όσον αφορά την επιθυμία μου να επιστρέψω, να αποδείξω ξανά την αξία μου και να διασφαλίσω ότι μπορώ να φτάσω σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο», ανέφερε.

Η Σκωτία βρίσκεται στην τρίτη θέση του 1ου ομίλου της League B του Nations League, με τέσσερις βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες, τρεις λιγότερους από τη δεύτερη Σλοβενία και οκτώ από την πρωτοπόρο Ελβετία. Θα υποδεχθεί τη Βόρεια Μακεδονία στις 13 Νοεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει στην Ελβετία.