Ο Μέσι επιστρέφει στο «Monumental», φιλικό Ρίβερ Πλέιτ -Ίντερ Μαϊάμι!

O σούπερ σταρ ενδέχεται να επιστρέψει στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, αφού η ομάδα της Αργεντινής και η Ίντερ Μαϊάμι έχουν προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός φιλικού αγώνα για τις 19 Ιανουαρίου.

Στις 7 Οκτωβρίου, στο «Monumental» ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του με τη «αλμπισελέστε» κατά τη διάρκεια μιας φιλικής νίκης (3-0) επί του Μπενίν, έναν αγώνα στον οποίο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι.

Ωστόσο, ο σούπερ σταρ ενδέχεται να επιστρέψει στο γήπεδο της Ρίβερ Πλέιτ, αφού η ομάδα της Αργεντινής και η Ίντερ Μαϊάμι έχουν προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός φιλικού αγώνα για τις 19 Ιανουαρίου.



«Όσο με αφορά, το θέμα θεωρείται σχεδόν βέβαιο», δήλωσε ο Κριστιάν Γκονζάλες, προπονητής της Ίντερ Μαϊαμι .

Η αναμέτρηση θα μπορούσε να αποτελέσει το τελευταίο φιλικό της Ρίβερ πριν από την έναρξη του τουρνουά «Απερτούρα», το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Ιανουαρίου.

Για τον Μέσι, θα είναι επίσης μια ξεχωριστή στιγμή: θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί στην Αργεντινή με σύλλογο, από την αρχή της επαγγελματικής του καριέρας έστω και σε φιλικό επίπεδο. Οι προηγούμενες εμφανίσεις του στη χώρα, πέρα ​​από αυτές με την εθνική ομάδα, αφορούσαν φιλανθρωπικούς αγώνες -όπως εκείνους που διεξήχθησαν μεταξύ 2005 και 2011 για το «Ίδρυμα Πούπι» (Pupi Foundation)- καθώς και αγώνες προς τιμήν των Χουάν Ρομάν Ρικέλμε και Μαξιμιλιάνο Ροντρίγκες, τον Ιούνιο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά έλαβαν χώρα είτε στη «Bombonera» είτε στο γήπεδο της Νιούελς στο Ροσάριο.

Το γήπεδο της Ρίβερ δεν είναι μια τυχαία τοποθεσία στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι. Είναι η έδρα όπου έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής -έχοντας αγωνιστεί σε 29 παιχνίδια, σημειώνοντας 20 γκολ και μοιράζοντας 11 ασίστ- χωρίς να γνωρίσει ποτέ την ήττα.

Κατά την πιο πρόσφατη επίσκεψή του, η Ρίβερ τον τίμησε ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο μέλος.