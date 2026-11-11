Eurocup: Υποδέχεται την Ρίγα Ζέλι ο Άρης

Ο Άρης συνεχίζει την πορεία του στο Eurocup και θα φιλοξενήσει σήμερα την Ρίγα Ζέλι (20:00) για την 7η αγωνιστική.

Η 7η αγωνιστική του Eurocup συνεχίζεται και ο Άρης… ρίχνεται στην μάχη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα υποδεχθεί στο Αλεξάνδρειο την Ρίγα Ζέλι, με το τζάμπολ του αγώνα να γίνεται στις 20:00 και το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports Prime.

Ενόψει της αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όλες οι ομάδες είναι καλές. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Όλες παίζουν μπάσκετ. Σεβόμαστε τον αντίπαλό μας. Εμείς πρέπει από τη μεριά μας να είμαστε αυτοί που πρέπει και να πάμε για τη νίκη. Τα παιδιά προπονήθηκαν και θα είναι έτοιμοι για αύριο. Η Ρίγα είναι μία ομάδα που παίζει σκληρά, τρέχει στον αιφνιδιασμό παίζει επιθετικά στην άμυνα και με επαφές. Δεν πρέπει να επηρεαστούν και να πάμε περισσότερο στα ριμπάουντ».

Από την πλευρά του, ο Λιντέλ ανέφερε: «Πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Ήταν μία πρόκληση για μένα. Δεν είχα παίξει ξανά στην Ευρώπη. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο στην καριέρα μου. Πρέπει να προσαρμοστώ στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και να… σταματήσω τα φάουλ».