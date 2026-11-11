«Αέρας» οι Σέλτικς στη Φιλαδέλφεια, οργίασε κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Πολ Τζορτζ!

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Ήταν σαν να τη... φύλαγε στην πρώην ομάδα του ο Πολ Τζορτζ καθώς με μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, 36 πόντων με 6 τρίποντα, ίσως την καλύτερη φετινή του, οδήγησε τους Κέλτες στο εντυπωσιακό και άνετο πέρασμα από την έδρα των Σίξερς (123-101).

Φυσικά άξιος συμπαραστάτης του MVP του ματς ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ όμως τούτη τη φορά έδωσε τη... σκυτάλη της πρωτοκαθεδρίας στο σκοράρισμα στον συμπαίκτη του.

Καλπάζουν οι Σέλτικς με 9-2 πια απολογισμό, έφτασαν την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς στη βαθμολογία, ο οποίος είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, 13 κόντρα στην πρώην ομάδα του σημείωσε ο Μπράουν.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του μεγάλου ντέρμπι.

Σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα, οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς δεν συνάντησαν καμία δυσκολία απέναντι στους Μπακς που... ασθμαίνουν στην μετά Γιάννη εποχή, κερδίζοντας τους άνετα και επιβλητικά με 117-85 (εδώ τα στατιστικά του ματς).