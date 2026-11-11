Λιόν: Συμβουλεύτηκε τον Γκουαρδιόλα πριν από την πρόσληψη του Βίθενς

Οι διοικούντες τη Λιόν αποκάλυψαν την Τρίτη (10/11) ότι ζήτησαν τη γνώμη του Πεπ Γκουαρδιόλα πριν προχωρήσουν στην πρόσληψη του Ισπανού προπονητή Κάρλος Βίθενς, ο οποίος είχε αποτελέσει μέλος του τεχνικού επιτελείου του πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι από το 2021 έως το 2025.

Ο διάδοχος του Πορτογάλου Πάουλο Φονσέκα, ο οποίος αποχώρησε για τη Σπόρτινγκ Πορτογαλίας, είχε την ευθύνη της προετοιμασίας των στατικών φάσεων στο τεχνικό επιτελείο των «πολιτών».

«Μου μίλησε με θετικά λόγια. Μου μίλησε για τη νοοτροπία του. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και με συμβούλευσε να προχωρήσω και να συζητήσω με τον Κάρλος», αποκάλυψε την Τρίτη (10/11) ο γενικός διευθυντής της Λιόν, Μίκαελ Γκέρλινγκερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Το προφίλ του Κάρλος βρισκόταν ψηλά στη λίστα μας. Θα αποτελούσε μία από τις επιλογές μας για το επόμενο καλοκαίρι, εάν δεν είχαμε ανανεώσει τη συνεργασία μας με τον Πάουλο Φονσέκα. Θέλαμε έναν νέο, φιλόδοξο προπονητή, με δίψα για δουλειά. Ανταποκρίνεται σε αυτό που αναζητούσαμε όσον αφορά το αγωνιστικό μας πρότζεκτ», πρόσθεσε ο αθλητικός διευθυντής της Λιόν, Ματιέ Λουί-Ζαν.

«Έχει την ικανότητα να εξελίσσει τους ποδοσφαιριστές σε ατομικό επίπεδο και ιδιαίτερα τους νεαρούς, κάτι που είναι σημαντικό για εμάς. Το βιογραφικό του μιλά από μόνο του, με τέσσερα χρόνια δίπλα στον Γκουαρδιόλα στη Σίτι και μία σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο με την Μπράγκα», υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο Βίθενς (43 ετών), ο οποίος απολύθηκε από την πορτογαλική Μπράγκα στις 20 Οκτωβρίου, θα έχει μαζί του τέσσερις συνεργάτες, όλοι Ισπανοί. Οι νέοι βοηθοί θα αντικαταστήσουν αριθμητικά τους τέσσερις Πορτογάλους που αποχώρησαν μαζί με τον Φονσέκα.

«Στόχος μας είναι να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα, στις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας ως μεγάλο στόχο το Champions League», αλλά και να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα «σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει η Λιόν», υποσχέθηκε από την πλευρά του ο νέος προπονητής της ομάδας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της Ligue 1 και στη 13η της League Phase του Europa League.

«Στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αναπτύξουμε ένα είδος ποδοσφαίρου που θα κάνει όλους τους φιλάθλους μας χαρούμενους και περήφανους», πρόσθεσε ο Βίθενς, ο οποίος έρχεται στη Λιόν με «μια φιλοσοφία επιθετικού ποδοσφαίρου».