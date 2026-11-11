NBA: Πήραν το ντέρμπι με Σίξερς οι Σέλτικς, νίκησαν οι Χιτ του Γιάννη

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταγράφει πολύ καλή εμφάνιση οι Χιτ νίκησαν τους Τζαζ, ενώ ο Πολ Τζορτζ έκανε εμφάνιση από τα παλιά, οδηγώντας τους Σέλτικς στην νίκη επί των Σίξερς!

Ντέρμπι Σίξερς - Σέλτικς είχε το σημερινό μενού στο ΝΒΑ, με την ομάδα της Βοστώνης να επικρατεί πίσω από 36 πόντους του Πολ Τζορτζ. Πολύ επιθετικός και με διάθεση ο Τζέιλεν Μπράουν, έστειλε το μήνυμα ότι έχει αφήσει τα παλιά στο παρελθόν και τα δίνει όλα για την νέα του ομάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε double double με 30 πόντους και 11 ριμπάουντ στον αγώνα με τους Τζαζ, οδηγώντας τους Χιτ σε μία νίκη που... χρειαζόταν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας στο ΝΒΑ:



Νικς - Μπακς 117-85

Σίξερς - Σέλτικς 101-123

Τζαζ - Χιτ 109-115

Σανς - Κλίπερς 133-110

Κινγκς - Μάτζικ 100-107

Μπλέιζερς - Θάντερ 123-103