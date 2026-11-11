Υπερασπίστηκε τον Γιάννη ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Είναι ένας από τους 20-30 κορυφαίους όλων των εποχών» (vid)

Η αντιπαράθεση άρχισε όταν ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, αμφισβήτησε το μπασκετικό IQ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Λίγες ημέρες αργότερα, ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Νταγκ Κρίστι, άσκησε κριτική στην αποτελεσματικότητα του Έλληνα φόργουορντ από μέση απόσταση, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση.
Ο Γκριν μίλησε στο προσωπικό του podcast υπερασπιζόμενος τον Αντετοκούνμπο, και λέγοντας ότι όλοι έχουν πράγματα να βελτιώσουν, αλλά πρόκειται για έναν Top-20 ή Top-30 παίκτη all time.
«Δεν νομίζω ότι ο Ντοκ ήθελε να επιτεθεί στον Γιάννη, αλλά σίγουρα έτσι ακούστηκε. Όταν λες ότι δεν έχει και το υψηλότερο μπασκετικό IQ, αυτό ακούγεται προσωπικό. Το να μιλάς έτσι για έναν παίκτη που βρίσκεται στις θέσεις 20-30 των κορυφαίων όλων των εποχών, μου φαίνεται τρελό.
Αν οι προπονητές αρχίσουν να λένε βαριά πράγματα για τους παίκτες, τότε θα πρέπει να αρχίσουν κι εκείνοι να απαντούν ανάλογα. Γιατί να μην πει κι ένας παίκτης: “Φίλε, ο Νταγκ Κρίστι ήταν χάλια χθες το βράδυ”; Θέλει πολλή προσοχή ο τρόπος που μιλάμε για τον Γιάννη. Είναι ένας από τους 20-30 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA.
Ο Γιάννης έχει πράγματα στα οποία μπορεί να βελτιωθεί — όπως όλοι μας. Αλλά δεν γίνεται να μιλάς γι’ αυτόν λες και δεν είναι ο Γιάννης», δήλωσε ο Γκριν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντοκ Ρίβερς απολογήθηκε στον Αντετοκούνμπο έπειτα από το σχόλιό του, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα, όμως η συζήτηση είχε πλέον ανάψει για τα καλά.