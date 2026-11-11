Υπερασπίστηκε τον Γιάννη ο Ντρέιμοντ Γκριν: «Είναι ένας από τους 20-30 κορυφαίους όλων των εποχών» (vid)

Τα σχόλια του Ντοκ Ρίβερς και άλλων προπονητών όπως του Νταγκ Κρίστι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν ανάψει μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα σταρ.

Η αντιπαράθεση άρχισε όταν ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, αμφισβήτησε το μπασκετικό IQ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Λίγες ημέρες αργότερα, ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Νταγκ Κρίστι, άσκησε κριτική στην αποτελεσματικότητα του Έλληνα φόργουορντ από μέση απόσταση, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση.

Ο Γκριν μίλησε στο προσωπικό του podcast υπερασπιζόμενος τον Αντετοκούνμπο, και λέγοντας ότι όλοι έχουν πράγματα να βελτιώσουν, αλλά πρόκειται για έναν Top-20 ή Top-30 παίκτη all time.

«Δεν νομίζω ότι ο Ντοκ ήθελε να επιτεθεί στον Γιάννη, αλλά σίγουρα έτσι ακούστηκε. Όταν λες ότι δεν έχει και το υψηλότερο μπασκετικό IQ, αυτό ακούγεται προσωπικό. Το να μιλάς έτσι για έναν παίκτη που βρίσκεται στις θέσεις 20-30 των κορυφαίων όλων των εποχών, μου φαίνεται τρελό.

Αν οι προπονητές αρχίσουν να λένε βαριά πράγματα για τους παίκτες, τότε θα πρέπει να αρχίσουν κι εκείνοι να απαντούν ανάλογα. Γιατί να μην πει κι ένας παίκτης: “Φίλε, ο Νταγκ Κρίστι ήταν χάλια χθες το βράδυ”; Θέλει πολλή προσοχή ο τρόπος που μιλάμε για τον Γιάννη. Είναι ένας από τους 20-30 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA.

Ο Γιάννης έχει πράγματα στα οποία μπορεί να βελτιωθεί — όπως όλοι μας. Αλλά δεν γίνεται να μιλάς γι’ αυτόν λες και δεν είναι ο Γιάννης», δήλωσε ο Γκριν.

Draymond Green DEFENDS Giannis Antetokounmpo from the Doc Rivers and Doug Christie slander 👀 “I don’t think Doc was trying to shoot at Giannis but it definitely came off that way. When you say he’s not super high IQ, that. Comes off as personal. — Talking about a top 20-30 guy on the all time ranks is crazy to me. If coaches want to start talking crazy about players, players should start talking crazy too. Why wouldn’t players go and be like ‘Yo Doug Christie sucked last night.’ Be very careful with all the Giannis dialogue. He is a top 20-30 player in NBA history. — Giannis got some things he can get better at, don’t we all. But talking about this man like he not Giannis” — Heat Central (@TheHeatCentral) November 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντοκ Ρίβερς απολογήθηκε στον Αντετοκούνμπο έπειτα από το σχόλιό του, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα, όμως η συζήτηση είχε πλέον ανάψει για τα καλά.