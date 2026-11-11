ΑΕΚ: Η εντυπωσιακή συχνότητα με την οποία σκοράρει ο Βάργκα και η δουλειά που... δεν φαίνεται (vid) 

Η μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα τον περασμένο Ιανουάριο αποδείχθηκε καθοριστική για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ.

Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός ήρθε, κούμπωσε και έγινε αμέσως ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του γκρουπ, δίνοντας μια νέα διάσταση στο παιχνίδι του Νίκολιτς, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε στον... κρυπτονίτη της ΑΕΚ στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό καθώς εκείνος ήταν που με το παιχνίδι του ψηλά και χαμηλά έσπαγε όλη την πίεση του αντιπάλου κερδίζοντας το σύνολο των μονομαχιών από τα αντίπαλα στόπερ.

Η δεύτερη του χρόνια στην Ελλάδα με τον Δικέφαλο στο στήθος είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή καθώς σε αριθμούς ξεπερνά τα περσινά του νούμερα. Η συχνότητα με την οποία σκοράρει φέτος είναι εντυπωσιακή καθώς χρειάζεται 95,2 λεπτά για να βρει δίχτυα! Πιο αναλυτικά, μέχρι τώρα μετρά: 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις - 10 γκολ και 952' λεπτά συμμετοχής, ενώ πέρυσι είχε με την φανέλα της ΑΕΚ από τον Γενάρη και μετά 6 γκολ σε 1.482' λεπτά συμμετοχής που σημαίνει πως έβρισκε δίχτυα ανά 247'. Επίσης ο Βάργκα φέτος, με τα 95,2' λεπτά, είναι ο δεύτερος σέντερ-φορ από αυτούς τους big 4 που σκοράρει πιο συχνά. Βρίσκεται πίσω μόνον από τον Ντέσερς του Παναθηναϊκού που βρίσκει δίχτυα ανά 82' λεπτά!

Φυσικά ξαναλέω ότι η δουλειά που κάνει ο Βάργκα μέσα στο γήπεδο δεν αφορά μόνο το σκοράρισμα. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης για παράδειγμα, απέναντι σε αμυντικούς κορυφαίου επιπέδου όπως οι Ρούντιγκερ-Μιλιτάο, πήρε τις 4 από τις 6 μονομαχίες που έδωσε ψηλά ενώ σε αυτόν τον τομέα διακρίνεται γενικότερα, καθώς ο μέσος όρος του στο πρωτάθλημα - στις κερδισμένες εναέριες μονομαχίες - είναι 68% και στο Champions League 61%!

Μια τέτοια κερδισμένη διεκδίκηση στον αέρα έκανε και τη διαφορά στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Η σέντρα του Γκατσίνοβιτς ήταν πράγματι συστημένη αλλά ο Ούγγρος σέντερ φορ βρίσκεται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, νικά τους πάντες στον αέρα και με μια άπιαστη κεφαλιά υψηλής κλάσης στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία και δίνει το προβάδισμα και εν τέλει τη νίκη στην ΑΕΚ καθώς το 2-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Η ΑΕΚ είναι πολύ τυχερή που διαθέτει έναν τέτοιον σέντερ-φορ στις τάξεις της, έναν σέντερ-φορ που διαθέτει ένα σπάνιο πακέτο χαρακτηριστικών αποτελώντας ταυτόχρονα μια μηχανή των γκολ αλλά και έναν παίκτη που δεν διστάζει να θυσιαστεί για το σύνολο. Δεν διστάζει να παίξει ξύλο με τους αντιπάλους στόπερ, να μπει σε όλες τις διεκδικήσεις, να απασχολήσει τους αμυντικούς και να κάνει τη βρώμικη δουλειά δουλεύοντας και ανοίγοντας χώρους για τους συμπαίκτες του.