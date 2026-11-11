Στη «μάχη» των προκριματικών EURO U19 η Εθνική Νέων - Πρώτο εμπόδιο η Ιρλανδία

Στη «μάχη» των προκριματικών EURO U19 ρίχνεται σήμερα (11/11 16:00) η Εθνική Νέων, αντιμετωπίζοντας στη Γαλλία την Ιρλανδία

Στη Βορειοδυτική Γαλλία και τη Βρετάνη βρίσκεται η Εθνική Νέων, η οποία με τον Απόστολο Παπαβασιλείου στον πάγκο της, ψάχνει την πρόκριση στην τελική φάση των προκριματικών του EURO U19.

Αρκετά δύσκολος ο προκριματικός όμιλος, στον οποίο εκτός της Ελλάδας και της οικοδέσποινας Γαλλίας, βρίσκονται οι Νορβηγία και Ιρλανδία, με τους τρεις πρώτους του γκρουπ να προκρίνονται στην επόμενη φάση των προκριματικών και τον ουραγό να αποκλείεται πρόωρα από την τελική φάση που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στην Τσεχία.

Σήμερα (11/11) στις 16:00 ώρα Ελλάδος η «Γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ιρλανδία, ενώ θα ακολουθήσουν οι αγώνες με Νορβηγία (14/11 16:00) και Γαλλία (17/11 16:00).

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Ιωάννου Βασίλειος (ΑΕΚ), Σταμέλλος Λουκάς (Κηφισιά), Κριάρας Ιωάννης (Αστέρας Τρίπολης).

Αμυντικοί: Αβραμούλης Νικόλαος (Ολυμπιακός), Αυγητίδης Χαράλαμπος (ΠΑΟΚ), Βύντρα Άγγελος (Ομόνοια), Βενέτης Θεόδωρος (Ολυμπιακός), Καινουργιάκης Παύλος (ΟΦΗ), Κυριαζίδης Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Χριστοπουλός Αθανάσιος Αριστομένης (Ολυμπιακός).

Μέσοι: Κότσαλος Βασίλειος (Ολυμπιακός), Θεοχάρης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός), Κάπελλας Χρήστος (Ολυμπιακός), Ιωάννου Σταύρος (Παναθηναϊκός), Γκιόκα Ευάγγελος (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αμανατίδης Αναστάσιος (ΑΕΚ), Αρέτης Αντώνιος (ΠΑΟΚ), Τσιόκος Λεωνίδας Ηλίας (Eintracht Frankfurt), Κρομμύδας Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Μπέρδος Δημήτριος (ΠΑΟΚ), Σιτμαλίδης Αθανάσιος (ΟΦΗ).