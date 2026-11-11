Ολλανδία - Ελλάδα: Τι πιθανότητες δίνει στη Γαλανόλευκη το Football Meets Data

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Τις πιθανότητες της Εθνικής Ελλάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ολλανδία (13/11) παρουσίασε το Football Meets Data, με τους Οράνιε να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση με την Ολλανδία βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, στο τελευταίο παράθυρο του Nations League, με το οποίο ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου, ισόβαθμη με τους Οράνιε στους οκτώ βαθμούς και στο +3 από τη Γερμανία, διατηρώντας σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά.

Έτσι, η Γαλανόλευκη ταξιδεύει στην Ολλανδία με στόχο να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», πριν υποδεχθεί τη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό, σε μία αναμέτρηση με γιορτινό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Football Meets Data, η Ολλανδία του Τσάβι αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί για την επικράτηση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 61%. Από την άλλη, οι πιθανότητες νίκης της Εθνικής Ελλάδας υπολογίζονται στο 18%, ενώ η ισοπαλία συγκεντρώνει ποσοστό 21%.