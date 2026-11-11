Επιμένει ο Λανουά για Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι: «Στόχος μου να επιστρέψετε μέχρι το τέλος της θητείας μου»

Μαστίγιο και... καρότο από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή προς τους διαιτητές της Super League, βάζοντας ξανά στο τραπέζι το θέμα της επιστροφής τους στα ντέρμπι του πρωταθλήματος.

Εκτός από τα "γκάζια" που έβαλε ο Στεφάν Λανουά στους διαιτητές και βοηθούς της μεγάλης κατηγορίας για τα λάθη που έγιναν σε αυτές τις δέκα πρώτες αγωνιστικές, θέλησε να τους δώσει και κίνητρο για τη συνέχεια της σεζόν, ώστε να βελτιωθούν άμεσα και να μειωθούν τα παράπονα των ομάδων.

Πάγιος στόχος του Γάλλου αρχιδιαιτητή να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και του πρωταθλήματος, εκτός από το Κύπελλο. Και μπορεί σε πρώτο χρόνο να εμφανίστηκε αρνητική η πλειοψηφία του Big-4, ωστόσο φαίνεται πως ο ίδιος δεν το βάζει κάτω.

Στην ομιλία που έκανε στους διαιτητές και βοηθούς της Super League κατά τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου της ΚΕΔ, επανέλαβε την πρόθεσή του: "Στόχος μου είναι να επιστρέψετε στα ντέρμπι μέχρι το τέλος της θητείας μου. Στο χέρι σας είναι...", ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.