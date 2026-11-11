Νίκησε το Γουαϊόμινγκ το Νορθ Καρολάινα - Χαμηλές πτήσεις για Αβδάλα και Σαμοντούροβ (vids)

Νέα, τρίτη συνεχόμενη νίκη για το Νορθ Καρολάινα απέναντι στο Γουαϊόμινγκ (76-63), παρά τις «χαμηλές πτήσεις» Αβδάλα και Σαμοντούροβ.

Το ιστορικό Νορθ Καρολάινα διατήρησε το απόλυτό του στο NCAA (3/3), επικρατώντας του Γουαϊόμινγκ με 76-63. Ο Νεοκλής Αβδάλας και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αυτή την φορά δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν και έμειναν σε «χαμηλές πτήσεις». Ο Αβδάλας είχε 1 πόντο με 1/5 βολές, 0/1 δίποντο και 0/1 τρίποντο, μαζί με 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 λάθη. Ο Σαμοντούροβ αγωνίστηκε για 9 λεπτά και έμεινε άποντος, με 0/1 τρίποντο.

Από την άλλη, πολύ θετικός ήταν ο γιος του Πέτζα, Αντρέι Στογιάκοβιτς, στην ήττα του Ιλινόι από το Τέξας Τεκ με 84-78. Ο 22χρονος φόργουορντ σημείωσε 18 πόντους σε 33 λεπτά, με 5/6 βολές, 5/7 δίποντα και 1/4 τρίποντα. Πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη.