«Ντου» των Κινέζων και στη Formula 1 - Οι δύο μάρκες που θέλουν θέση στο grid

Η BYD και η Geely έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την είσοδό τους στη Formula 1, με τον πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ μπεν Σουλαγέμ, να επιβεβαιώνει τις επαφές με τις δύο κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η παρουσία κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Formula 1 αποτελεί επιθυμία του προέδρου της FIA, ο οποίος αποκάλυψε ότι δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας έχουν ήδη διερευνήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μιλώντας στο New Economy Forum της Μαδρίτης, ο Μοχάμεντ μπεν Σουλαγέμ κατονόμασε την BYD και τη Geely, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές επαφές, όπως μετέδωσε αρχικά το Grande Prêmio.

Η αποκάλυψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους εκπροσώπους της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη υποψηφιότητα ούτε ανοιχτή διαδικασία για την προσθήκη 12ης ομάδας.

Η πρόταση της FIA που απέρριψε η BYD

Ο Μπεν Σουλαγέμ αποκάλυψε ότι πρότεινε στην BYD να ακολουθήσει τον δρόμο της εξαγοράς μιας υπάρχουσας ομάδας, αντί να δημιουργήσει τη δική της από το μηδέν. Η απάντηση της κινεζικής εταιρείας ήταν αρνητική. Η BYD φέρεται να προτιμά την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου αγωνιστικού εγχειρήματος, με τον πρόεδρο της FIA να της ζητά να επιστρέψει με μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πρόταση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειδική μεταχείριση για τους Κινέζους κατασκευαστές. Οποιαδήποτε υποψηφιότητα θα αξιολογηθεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής της BYD δεν προέκυψε ξαφνικά. Από τον περασμένο Μάρτιο υπήρχαν πληροφορίες για διερευνητικές κινήσεις, ενώ τον Απρίλιο η εκτελεστική αντιπρόεδρος της εταιρείας, Στέλλα Λι, είχε επιβεβαιώσει συνάντηση με τον επικεφαλής της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, στη Σαγκάη.

Λίγους μήνες αργότερα, πάντως, η ίδια παραδέχθηκε ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο συμμετοχής. Ακόμη πιο σαφής ήταν ο ειδικός σύμβουλος της BYD, Αλφρέντο Αλταβίλα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τη Formula 1 απλώς ως διαφημιστική πλατφόρμα.

Για την BYD, μια πιθανή συμμετοχή θα πρέπει να συνδέεται ουσιαστικά με την τεχνολογία που εξελίσσει. Αντίθετα, η αναφορά στη Geely αποτελεί νεότερο στοιχείο. Ο κινεζικός όμιλος, που πούλησε 3,02 εκατομμύρια οχήματα την προηγούμενη χρονιά, διαθέτει μεταξύ άλλων τις Volvo, Polestar και Lotus, με την τελευταία να έχει μακρά ιστορία στη Formula 1.