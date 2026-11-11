Τέλος ο Κάουτ από τη Φενερμπαχτσέ - Το «ευχαριστώ» των Τούρκων (vid)

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Με ένα συγκινητικό βίντεο η Φενερμπαχτσέ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ντιρκ Κάουτ

Ο Ολλανδός αποχωρεί από τη Φενερμπαχτσέ, με τον τουρκικό σύλλογο να τον αποχαιρετά μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι «κιτρινομπλέ» ευχαρίστησαν τον Κάουτ για την προσφορά του, τονίζοντας πως θα αποτελεί πάντα μέλος της μεγάλης οικογένειας του συλλόγου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Σε ευχαριστούμε, Ντιρκ Κάουτ!

Η κιτρινομπλέ ιστορία μας ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και ο δεσμός που μας ενώνει δεν έσπασε ποτέ.

Βρέθηκες στο πλευρό μας αρχικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια από τον πάγκο. Η αγάπη σου για την κιτρινομπλέ φανέλα και η αφοσίωσή σου σού εξασφάλισαν μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.

Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για όλα όσα πρόσφερες σε αυτά τα χρώματα.

Σήμερα σε αποχαιρετούμε, όμως η θέση σου σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Γιατί κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν σημαίνουν το τέλος, αλλά αποτελούν την έκφραση ενός αιώνιου δεσμού.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, Ντιρκ»

