Skroutz: Black Friday με διαφάνεια στις τιμές

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Προσφορές από 8 χιλ. επιχειρήσεις, μοναδικά προνόμια για όλο τον Νοέμβριο και αξιόπιστη παράδοση μέσω Skroutz Hub και Skroutz Point.

Το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα και Κύπρο, επιβεβαιώνει για ακόμα μία χρονιά τον ρόλο του ως ο απόλυτος προορισμός για έξυπνες και ασφαλείς online αγορές. Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Black Friday έχει ήδη ξεκινήσει, η πλατφόρμα υποδέχεται τους καταναλωτές με αποκλειστικά προνόμια και πραγματικές προσφορές από 8χιλ. συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που αποδεικνύουν στην πράξη το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας: “Και φέτος τη Black Friday, η αναζήτηση τελειώνει στο Skroutz!”.

Διαφάνεια στις τιμές με φίλτρα και ειδικές σημάνσεις

Για να εντοπίζει ο καταναλωτής άμεσα τις πραγματικές ευκαιρίες, το Skroutz έχει δημιουργήσει ειδικές σημάνσεις και φίλτρα στις λίστες αναζήτησης, στη σελίδα κάθε προϊόντος και στη λίστα προσφορών:

Σήμανση “Καλύτερη τιμή του 2026”: Ενημερώνει άμεσα τον χρήστη ότι το προϊόν βρίσκεται στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς στο Skroutz, δίνοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν την εξέλιξη της τιμής του διαχρονικά μέσα στην πλατφόρμα.

Σήμανση “Top deal” : Αναδεικνύει τις πιο δυνατές εκπτώσεις της πλατφόρμας, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να ανακαλύψουν σπάνιες ευκαιρίες αγοράς.

Μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών και αποκλειστικά προνόμια

Οι φετινές αγορές γίνονται ακόμα πιο προσιτές μέσα από μια σειρά ευέλικτων λύσεων χρηματοδότησης και επιβράβευσης.

Κουπόνια αγορών για την εβδομάδα της Black Friday και την χριστουγεννιάτικη περίοδο: Πραγματοποιώντας αγορές στο διάστημα 13-18/11, οι χρήστες κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια που μπορούν να εξαργυρώσουν κατά την εβδομάδα του Black Friday αλλά και στις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Πιο συγκεκριμένα, για αγορές από 500€ έως 1.000€, κερδίζουν κουπόνι 50€ για επόμενη παραγγελία, αξίας άνω των 250€. Για αγορές άνω των 1.000€, κερδίζουν κουπόνι 100€ για επόμενη παραγγελία, αξίας άνω των 300€. Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και των δύο κουπονιών από τον ίδιο χρήστη, μέσα από αντίστοιχες ξεχωριστές παραγγελίες. Η ενέργεια συνοδεύεται και από δωρεάν επεκτάσεις εγγύησης σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων.

Περισσότερες άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα: Έως 18 άτοκες δόσεις για παραγγελίες άνω των 500€ και έως 36 άτοκες δόσεις για αγορές άνω των 800€ έως το τέλος Νοεμβρίου.

Πλάνο χρηματοδότησης μέσω tbi bank: Δυνατότητα αποπληρωμής με προνομιακό επιτόκιο 0,6% έως 24 δόσεις για παραγγελίες άνω των 300 ευρώ (μέχρι τις 16/12) και έως 36 δόσεις για όλες τις παραγγελίες για το διάστημα 23-30 Νοεμβρίου.

Ειδικές εκπτώσεις με Klarna: Άμεση έκπτωση 30€ σε παραγγελίες άνω των 400€ αποκλειστικά για την ημέρα της Black Friday (27/11), αλλά και για την Cyber Monday (30/11) σε παραγγελίες άνω των 300€. Ισχύει για όλες τις κατηγορίες και για χρήση μία φορά ανά καταναλωτή.

Διπλάσια επιβράβευση με τη Skroutz Plus Mastercard: Επιστροφή 5% (αντί για 2,5%) για αγορές στο Skroutz.gr για τους κατόχους της κάρτας μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Γρήγορη παράδοση από το Skroutz Hub και ευκολία στην παραλαβή μέσω των Skroutz Point

Η αγοραστική εμπειρία ολοκληρώνεται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τις υποδομές του Skroutz. Το σύγχρονο κέντρο διανομής, Skroutz Hub, εγγυάται την άμεση προετοιμασία και αποστολή των παραγγελιών. Διαθέτοντας περισσότερα από 45χιλ. κωδικούς προϊόντων στις εγκαταστάσεις του, το Skroutz Hub πέτυχε στην περσινή Black Friday μέσο χρόνο αποστολής περίπου 1,5 ημέρα και αξιοπιστία παραδόσεων που άγγιξε το 99,5%.

Ταυτόχρονα, το δίκτυο των Skroutz Point προσφέρει τη δυνατότητα παραλαβής 24/7, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εύκολα, γρήγορα και στον δικό τους χρόνο από τις θυρίδες.

Σχετικά με το Skroutz

Η Skroutz Α.Ε. συνδέει εκατομμύρια καταναλωτές με χιλιάδες καταστήματα που επιλέγουν την προβολή τους μέσω της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα.

Οι καταναλωτές βρίσκουν στο www.skroutz.gr πάνω από 13 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 8.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, απολαμβάνοντας ασφάλεια αγορών, εγγύηση παραλαβής και επιστροφής χρημάτων με κάθε αγορά μέσω skroutz.

Μέσα από τη συνδρομητική υπηρεσία Skroutz Plus και το δίκτυο των Skroutz Points, με πάνω από 2.000 σημεία σε Ελλάδα και Κύπρο, οι καταναλωτές απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια, όπως Priority παράδοση, προσφορές, δωρεάν μεταφορικά κ.ά., καθώς και πλήρη ευελιξία στην παραλαβή των παραγγελιών τους.

Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς αγορές στους καταναλωτές και ένα αποδοτικό και ανταγωνιστικό κανάλι πωλήσεων στους συνεργάτες της.

H Skroutz A.E ιδρύθηκε το 2005 με έδρα την Αθήνα και απασχολεί πάνω από 500 εργαζομένους, ενώ μετά από 21 χρόνια λειτουργίας έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως το σημείο αναφοράς για την ιδανική αγοραστική εμπειρία καταγράφοντας σε μηνιαία βάση περισσότερες από 25 εκατ. επισκέψεις.

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