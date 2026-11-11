Στην Εθνική ΗΠΑ ο εγγονός του Γιόχαν Κρόιφ

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Στα χνάρια του σπουδαίου παππού του βαδίζει ο 17χρονος Σέι Κρόιφ-Μπιν, ο οποίος δέχθηκε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Κ18 των ΗΠΑ

Ένα ακόμη μέλος της οικογένειας Κρόιφ κάνει τα πρώτα του βήματα στο διεθνές ποδόσφαιρο, με τον εγγονό του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ να επιλέγει να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο λόγος για τον 17χρονο Σέι Κρόιφ-Μπιν, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική Κ18 των ΗΠΑ για το προπονητικό καμπ που θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία, με τους Αμερικανούς να αντιμετωπίζουν σε φιλικές αναμετρήσεις την Πορτογαλία και τη Νορβηγία.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι γιος της Σαντάλ Κρόιφ, κόρης του σπουδαίου Ολλανδού, και του Αμερικανού Τοντ Μπιν, ιδρυτή της ακαδημίας TOVO στη Βαρκελώνη.

Παρότι μεγάλωσε στην Ισπανία και αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής της Χιμνάστικ Ταραγόνα, έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική ΗΠΑ μέσω του πατέρα του.

Μάλιστα, δεν είναι ο πρώτος απόγονος του Γιόχαν Κρόιφ που συνδέεται με το αμερικανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του, Τζέσουα Ανγκόι-Κρόιφ, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στους Ντέιτον Ντατς Λάιονς.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Γιόχαν Κρόιφ είχε περάσει από τις ΗΠΑ, φορώντας τις φανέλες των Λος Άντζελες Άζτεκς και Ουάσινγκτον Ντίπλοματς.