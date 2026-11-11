Νέα Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV: Διαθέσιμη στην ελληνική αγορά πιο οδηγοκεντρική και εντυπωσιακή από ποτέ

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Με πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, πολυτελές εσωτερικό και εισαγωγική τιμή €49.990, η νέα Tonale Q4 PHEV είναι μια αυθεντική Alfa Romeo.

Η νέα Tonale εκφράζει αλάνθαστα τη μιλανέζικη αισθητική, συνταιριάζοντάς την με τις αξίες που διαχρονικά χαρακτηρίζουν κάθε γνήσια Alfa Romeo: Απαράμιλλο στιλ και σπορ πολυτέλεια, οδηγική απόλαυση, τεχνολογική υπεροχή και βέβαια, ουσιαστική σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο.

Η γκάμα του μοντέλου εμπλουτίζεται τώρα με την προσθήκη της έκδοσης Q4 PHEV, με εισαγωγική τιμή €49.990 (συμπεριλαμβάνεται προωθητική ενέργεια €1.000) στο επίπεδο εξοπλισμού Core.

O εξοπλισμός μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου, full LED φώτα με αυτόματους προβολείς, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, εμπρός/πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη αφής 10,25” και ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto. Υπάρχει επίσης μια πληρέστατη σουίτα ADAS με ενεργό cruise control, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών και σύστημα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Ti με €53.990 προσθέτει μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο παραθύρων και αντίστοιχο body kit, μαύρα δερμάτινα καθίσματα, ζάντες 19”, σύστημα πλοήγησης, paddles αλλαγής σχέσεων και πεντάλ αλουμινίου, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι.

Η Veloce των €57.990 έχει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 20” σε φινίρισμα matt, LED matrix προβολείς, ηλεκτρικά ανοιγόμενη ηλιοροφή, ανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DSV, κόκκινες δαγκάνες φρένων Brembo, καθώς και θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα.

H κορυφαία έκδοση της Alfa Romeo Tonale τροφοδοτείται από ένα αποδοτικό Plug-in υβριδικό σύστημα που αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,3 lt που αποδίδει 150 HP και κινεί τους εμπρός τροχούς, καθώς κι έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 128 HP που είναι τοποθετημένος στο πίσω σύστημα και κινεί τους αντίστοιχους τροχούς. Το σύστημα αποδίδει συνδυαστικά 270 HP και εξασφαλίζει αφενός μέγιστη πρόσφυση αφετέρου σπορ κράτημα που υποστηρίζει ιδανικά τις γρήγορες επιδόσεις. Ενδεικτικά, η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 6,6”.

Ωστόσο, ο σπορ χαρακτήρας της Tonale PHEV δεν αποτυπώνεται μόνο στις επιδόσεις. Τα απολαυστικά αλουμινένια paddles για τις αλλαγές σχέσεων που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού στις εκδόσεις Ti και Veloce, η άριστη κατανομή βάρους, η τέλεια ρυθμισμένη ανάρτηση και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης συνθέτουν ένα σύνολο απολαυστικό σε κάθε διαδρομή. Με λόγο μετάδοσης 14,8:1 το τιμόνι είναι κορυφαίο για τα δεδομένα της κατηγορίας και κατευθύνει με απόλυτη ακρίβεια το εμπρός σύστημα, χωρίς καμία νευρική αντίδραση.

Η μπαταρία των 15,5 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 61 km στον μικτό κύκλο WLTP, τιμή που στον αστικό κύκλο WLTP City αυξάνεται στα 81 km. Καλύπτει έτσι τις καθημερινές μετακινήσεις με μηδενική κατανάλωση βενζίνης.

Το βιβλίο παραγγελιών για την νέα Tonale Q4 PHEV είναι ήδη ανοιχτό, με τα αυτοκίνητα να συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης. Ψηφιακό κερασάκι αποτελεί η τεχνολογία NFT, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό καταγραφής της κατάστασης και της συντήρησης του αυτοκινήτου, μέσω του οποίου προστατεύεται η μεταπωλητική αξία.