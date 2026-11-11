Ισκιέρδο: «Ο Γιαννακόπουλος έχει χτίσει στον Παναθηναϊκό μια δομή κοντά σε αυτές του ΝΒΑ»

Ο βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, μίλησε στο Play Basket του σταθμού SER για τον φετινό Παναθηναϊκό και για την συμβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο «χτίσιμο» της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός είναι contender για τα πάντα και «φτιαγμένος για το Final Four», σύμφωνα με το Play Basket στo SER. Στην συνέντευξή του μετά τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χοσέπ Μαρία Ισκιέρδο δήλωσε ότι οι «πράσινοι» φέτος βάζουν πάνω απ' όλα το «εμείς», και ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει φτιάξει μια δομή στην οποία όλα λειτουργούν «τέλεια».

Για το ματς με την Ρεάλ, ο Ισκιέρδο δήλωσε:

«Τρέχουν σαν λαγωνικά. Είναι πολύ γρήγοροι. Είναι πολύ δύσκολο να αμυνθείς. Αλλά μερικές φορές, όταν τρέχεις τόσο πολύ, κάνεις περισσότερα λάθη, φυσικά. Ένα πραγματικά φανταστικό παιχνίδι, από αυτά που γοητεύουν τους πάντες. Θα πηδούσα πάνω κάτω μπροστά στην τηλεόραση επειδή φαινόταν ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι, όχι μόνο επιθετικά, αλλά και με πολλές πλούσιες επιθετικές και αμυντικές επιλογές για τους προπονητές. Για εμάς, δεν ήταν τόσο συναρπαστικό. Ήταν συναρπαστικό επειδή κερδίσαμε, αλλά όχι τόσο επειδή νομίζω ότι όταν το είχαμε υπό έλεγχο, έπρεπε να το είχαμε κερδίσει και να μην το αφήσουμε να πάει στην παράταση».

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού συμπεριλαμβάνει φέτος παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Κώστας Σλούκας, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Ματίας Λεσόρ και ο Κέντρικ Ναν που ήταν εξαιρετικός στην Μαδρίτη. Ζητούμενο όμως είναι από αυτές τις μονάδες να δημιουργηθεί μια πολύ καλή ομάδα. Όπως δήλωσε ο Ισκιέρδο:

«Έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για ένα πολύ καλό ρόστερ. Τώρα πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα, και αυτή είναι δουλειά των προπονητών. Πρέπει να κάνουμε τους παίκτες να καταλάβουν ότι μια ομάδα χτίζεται όταν κάποιος λέει «εμείς», το «εγώ» δεν μετράει». Αυτό, σύμφωνα με τον assistant coach του Παναθηναϊκού, είναι το στοιχείο που μπορεί να τους επιτρέψει να φτάσουν στην κορυφή.

Με την ευθύνη για την δημιουργία ομάδας να βαραίνει το προπονητικό επιτελείο, η κουβέντα στην συνέντευξη πέρασε στην δομή που έχει φτιάξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, η οποία χαρακτηρίζεται από τον Ισκιέρδο ως «εντυπωσιακή». Μπορεί ο Σύλλογος να έχει φέτος νέους παίκτες και προπονητή, αλλά ο ηγέτης παραμένει ο Γιαννακόπουλος.

«Ο Γιαννακόπουλος έχει χτίσει μια δομή που δεν είναι ακριβώς επιπέδου NBA, επειδή το NBA είναι πολύ περισσότερα, είναι διαφορετικό, είναι υπερβολικό, αλλά είμαστε κοντά. Έχει δομήσει τον σύλλογο έτσι ώστε όλα να λειτουργούν τέλεια. Και αν με ρωτάτε, η επιτυχία ή η αποτυχία θα οφείλεται στους παίκτες και τους προπονητές. Γιατί όχι μόνο ο ιδιοκτήτης, αλλά όλοι όσοι εργάζονται στον σύλλογο, είναι εξαιρετικοί και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Είναι χαρά μου να δουλεύω γι' αυτούς», σημειώνει ο Ισκιέρδο.

Μάλιστα, ο βοηθός του «Ζοτς» αποκάλυψε ότι όταν έφυγαν από την Παρτίζαν, ήταν κοντά στο να αφήσουν το μπάσκετ:

«Όταν φύγαμε από το Βελιγράδι, είχαμε εξαντληθεί εντελώς. Μάλιστα, ο Ζέλικο μου είπε ότι δεν ήταν σίγουρος αν θα συνέχιζε να προπονεί. Έτσι απλά. Αλλά μετά από τρεις, τέσσερις ή πέντε μήνες... το συνηθίζεις, βλέπεις αγώνες της ACB και της EuroLeague, εγώ πήγαινα με τον μικρότερο γιο μου που προπονούσε μία ομάδα Παμπαίδων. Ήταν αυτό που πραγματικά αγαπώ. Είναι αυτό που έκανα σε όλη μου τη ζωή», θυμάται. Σιγά σιγά, λέει, συνέχισε να μιλάει με τον Ζέλικο και μαζί βρήκαν το κίνητρο να καταλήξουν στην Αθήνα.

Τέλος, ο Ισκιέρδο έχει καλλιεργήσει μια ξεχωριστή σχέση με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον οποίο μιλούν στα ισπανικά για θέματα που... μόνο οι ίδιοι καταλαβαίνουν:

«Είναι μεγάλη χαρά για μένα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μιλούν ισπανικά, αλλά το να μιλάς ισπανικά με τον Χουάντσο είναι διαφορετικό. Μοιράζεσαι περισσότερα πράγματα. Μερικές φορές μιλάς για τον ισπανικό Τύπο, για το τι συμβαίνει. Οι ξένοι δεν ξέρουν για τι μιλάμε ακόμα κι αν μιλάνε ισπανικά. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι ένας φανταστικός τύπος. Είναι ένας από τους πιο αγαπητούς. Καταλαβαίνω ότι είχε αρκετές προτάσεις, ακόμη και να επιστρέψει στην Ισπανία, αλλά είναι τόσο αγαπητός που έμεινε στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράζομαι αυτό το ταξίδι μαζί του, όπως ανέφερα και πριν, και που είναι κι αυτός ένας από μας», καταλήγει.