"Εκστρατεία" των οπαδών του Παναθηναϊκού στην Δανία, καθώς το sold out για τα 1860 εισιτήρια που εξασφάλισαν οι Πράσινοι είναι προ των πυλών.

Τα 1.860 εισιτήρια που αναλογούν στο Τριφύλλι για το εκτός έδρας ματς στη Δανία απέναντι στην Νόρτζελαντ, κάνουν… φτερά, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα κομμάτια (λιγότερα από 200) για το sold out. Αυτό μάλιστα ενώ απομένουν περισσότερο από δύο εβδομάδες για την τέλεση του αγώνα (26/11) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Ο κόσμος του Τριφυλλιού δείχνει σε κάθε ευκαιρία τη φετινή σεζόν την τεράστια δίψα του προκειμένου να συμπαρασταθεί στην αγαπημένη του ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη και ετοιμάζεται ακόμα μία φορά να δώσει δυναμικό "παρών".

Πολύ μεγάλη κινητικότητα μάλιστα υπάρχει ήδη και για το εκτός έδρας ματς με την Φράιμπουργκ, την 5η αγωνιστική του Conference League (10/12).

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει 3.300 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν άμεσα, καθώς η ζήτηση που υπάρχει από τους φίλους των Πρασίνων είναι πολύ μεγάλη.