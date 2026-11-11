Όσκαρ Γκαρθία: Ήθελε τόσο πολύ τη Ντιναμό που προσφέρθηκε να επιστρέψει 150.000 ευρώ

Ο Ισπανός τεχνικός επιθυμούσε διακαώς να καθίσει στον πάγκο της Ντιναμό και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει σε μία ασυνήθιστη κίνηση για να πετύχει τον στόχο του.
Συγκεκριμένα, ο Γκαρθία πρότεινε στη διοίκηση της Πογκόν Στσέτσιν να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πολωνικό σύλλογο, ποσό που υπολογίζεται περίπου στις 150.000 ευρώ.
Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να διευκολύνει τις διαδικασίες για την αποδέσμευσή του, ώστε να μπορέσει να αποδεχθεί την πρόταση της Ντιναμό χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.
Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ο ιδιοκτήτης της Πογκόν, Άλεξ Χαντιτάγκι, αρνήθηκε την οικονομική πρόταση του Ισπανού προπονητή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην άμεση αποχώρησή του.
Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας του πολωνικού συλλόγου επέμεινε ότι ο Γκαρθία θα μπορούσε να αποχωρήσει μόνο τον Δεκέμβριο, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στην επιθυμία του να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στη Ντιναμό.
🚨 𝐍𝐄𝐖: Óscar García was so determined to become Dinamo's head coach that he offered to return all the money he had earned at Pogoń Szczecin, approximately €150,000, if the club allowed him to leave. However, owner Alex Haditaghi refused, insisting García could only leave in December. [24sata]— Croatian Football (@CroatiaFooty) November 11, 2026