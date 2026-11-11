Όσκαρ Γκαρθία: Ήθελε τόσο πολύ τη Ντιναμό που προσφέρθηκε να επιστρέψει 150.000 ευρώ

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Αποφασισμένος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ντιναμό ήταν ο Όσκαρ Γκαρθία, φτάνοντας στο σημείο να προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στην Πογκόν Στσέτσιν, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποχώρησή του

Ο Ισπανός τεχνικός επιθυμούσε διακαώς να καθίσει στον πάγκο της Ντιναμό και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει σε μία ασυνήθιστη κίνηση για να πετύχει τον στόχο του.

Συγκεκριμένα, ο Γκαρθία πρότεινε στη διοίκηση της Πογκόν Στσέτσιν να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πολωνικό σύλλογο, ποσό που υπολογίζεται περίπου στις 150.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να διευκολύνει τις διαδικασίες για την αποδέσμευσή του, ώστε να μπορέσει να αποδεχθεί την πρόταση της Ντιναμό χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε δεν ήταν αυτή που περίμενε. Ο ιδιοκτήτης της Πογκόν, Άλεξ Χαντιτάγκι, αρνήθηκε την οικονομική πρόταση του Ισπανού προπονητή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην άμεση αποχώρησή του.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας του πολωνικού συλλόγου επέμεινε ότι ο Γκαρθία θα μπορούσε να αποχωρήσει μόνο τον Δεκέμβριο, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στην επιθυμία του να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στη Ντιναμό.