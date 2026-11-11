Πλώρη για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ βάζει ο Κυριαζάκος

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

O Ευάγγελος Κυριαζάκος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στους 4ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης και έχει βάλει πλώρη για μετάλλιο.

Στην κατηγορία Techno 293 έχουν γίνει 9 ιστιοδρομίες και ο Ελληνας ιστιοπλόος φιγουράρει στην 1η θέση της γενικής κατάταξης των 24 σκαφών με μόλις 8 βαθμούς ποινής.

Έχει πάρει έξι πρώτες θέσεις, δύο δεύτερες και μία τρίτη. Αναμφισβήτητα ο Κυριαζάκος είναι το μεγάλο φαβορί για να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Χόι Τικ από το Χονγκ Κονγκ με 15 βαθμούς και τρίτος είναι ο Ταϊλανδός Ι. Γιομτζίντα με 31 βαθμούς.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα καθημερινά βελτιώνει την βαθμολογική της θέση. Στην αρχή των αγώνων ήταν 12η μεταξύ 23 σκαφών και τώρα έχει ανέβει στην 4η θέση με 39 βαθμούς.