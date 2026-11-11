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Πλώρη για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ βάζει ο Κυριαζάκος

Ιστιοπλοΐα
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O Ευάγγελος Κυριαζάκος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στους 4ους Θερινούς  Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων που διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης και έχει  βάλει πλώρη για μετάλλιο.

Στην κατηγορία Techno 293 έχουν γίνει 9 ιστιοδρομίες και ο Ελληνας ιστιοπλόος φιγουράρει στην 1η θέση της γενικής κατάταξης των 24 σκαφών με μόλις 8 βαθμούς ποινής.

 Έχει πάρει έξι πρώτες θέσεις, δύο δεύτερες και μία τρίτη. Αναμφισβήτητα ο Κυριαζάκος είναι το μεγάλο φαβορί για να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Χόι Τικ από το Χονγκ Κονγκ με 15 βαθμούς και τρίτος είναι ο Ταϊλανδός Ι. Γιομτζίντα με 31 βαθμούς.

Στην αντίστοιχη κατηγορία των κοριτσιών η Κυριακή Ζέρβα καθημερινά βελτιώνει την βαθμολογική της θέση. Στην αρχή των αγώνων ήταν 12η μεταξύ 23 σκαφών και τώρα έχει ανέβει στην 4η θέση με 39 βαθμούς. 

 

Πλώρη για μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ βάζει ο Κυριαζάκος