«Ψηφίστηκε» το νέο Γ. Καραϊσκάκης - Όλες οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα

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Tεράστια εξέλιξη για το μέλλον του Ολυμπιακού και το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 84 με τις ρυθμίσεις για την υλοποίηση του νέου γηπέδου, ψηφίστηκε στο σύνολό του και μάλιστα ομόφωνα, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για να προχωρήσει το μεγάλο έργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλήφθηκαν όλες οι τροποποιήσεις που είχε ζητήσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός και είχαν συμφωνηθεί με την κυβέρνηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον χώρο του σημερινού Καραϊσκάκη.

Το σχέδιο προβλέπει ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 50.000 θεατών, το οποίο θα αποτελέσει τη νέα έδρα των ερυθρολεύκων και μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Επένδυση 250 εκατ. ευρώ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η ΠΑΕ περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, που αφορά τις διαδικασίες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την προετοιμασία της κατασκευής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, με στόχο το νέο Καραϊσκάκη να είναι έτοιμο περίπου δύο χρόνια αργότερα.

Σύμβαση 49 ετών με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Παράλληλα, προβλέπεται η σύναψη σύμβασης ανάμεσα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), διάρκειας 49 ετών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΠΑΕ θα καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα στην ΕΟΕ για τη χρήση της εγκατάστασης.