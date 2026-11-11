Ποιος πιλότος της F1 κινδυνεύει να χάσει τη θέση του;

Η θέση του Βάλτερι Μπότας στην Cadillac για το 2027 μπαίνει στο μικροσκόπιο, καθώς ο Κόλτον Χέρτα εξασφάλισε πλέον τη Super Licence της FIA και μπορεί να αγωνιστεί στη Formula 1.

Ο Φινλανδός υποστηρίζει ότι «υπό κανονικές συνθήκες» δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι, παραδέχεται όμως ότι στην πραγματικότητα «δεν γνωρίζει» τι θα συμβεί.

Ο 26χρονος Αμερικανός συμπλήρωσε τους απαιτούμενους 40 βαθμούς για την άδεια συμμετοχής χάρη στην παρουσία του στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Βραζιλίας. Η Cadillac τού παραχώρησε το μονοθέσιο σε έξι περιόδους FP1, δύο περισσότερες από τις τέσσερις υποχρεωτικές συμμετοχές νέων οδηγών, ώστε να συγκεντρώσει τους βαθμούς που του έλειπαν.

Αρχικά, ο Χέρτα υπολόγιζε να καλύψει το υπόλοιπο μέσω της Formula 2. Ωστόσο, η πρώτη του χρονιά στο πρωτάθλημα δεν εξελίχθηκε όπως περίμενε. Με δύο αγωνιστικούς γύρους να απομένουν, βρίσκεται στη 19η θέση με 26 βαθμούς, απέχοντας 74 από τον δέκατο Λόρενς φαν Χούπεν.

Η απόκτηση της Super Licence αναζωπύρωσε τα σενάρια για την προώθησή του στην Cadillac το 2027, πιθανότατα στη θέση του Μπότας. Ο Φινλανδός περνά δύσκολη σεζόν, καθώς υστερεί έναντι του Σέρχιο Πέρες τόσο στις κατατακτήριες όσο και στους αγώνες.

Κανένας από τους δύο οδηγούς της Cadillac δεν έχει κατακτήσει βαθμό το 2026, ωστόσο η αγωνιστική υπεροχή του Μεξικανού έχει ενισχύσει τη φημολογία γύρω από το μέλλον του Μπότας. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση για αλλαγή στο οδηγικό δίδυμο.