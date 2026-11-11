ΑΕΚ: Αμφίβολος με Δόξα Λευκάδας Elabet o Ερτέλ

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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Δόξα Λευκάδας Elabet (14/11, 17:00), με τον Τομά Ερτέλ να παραμένει αμφίβολος, μιας και δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα.

Η συμμετοχή του Τομά Ερτέλ στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Δόξα Λευκάδας παραμένει αμφίβολη.

Η Ένωση αντιμετωπίζει ήδη σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, με τον σοβαρό τραυματισμό του Γκρεγκ Μπράουν και τη θλάση στους κοιλιακούς του Δημήτρη Φλιώνη. Ο Ντράγκαν Σάκοτα περιμένει την επιστροφή του Γάλλου γκαρντ, όμως εκείνος δεν προπονήθηκε ούτε και σήμερα, Τετάρτη (11/11).

Το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του στις προπονήσεις που απομένουν μέχρι την αναμέτρηση.