«Πράσινο φως» για Κατάρ και Άμπου Ντάμπι, τέλος στα σενάρια για Ίμολα

Η Formula 1 προχωρά στον αρχικό σχεδιασμό της για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος του 2026, με τα Grand Prix του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι να παραμένουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις για την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή οδήγησαν τη διοίκηση του σπορ στην απόφαση να εγκαταλείψει το εναλλακτικό πλάνο διεξαγωγής αγώνα στην Ίμολα.

Η ιστορική ιταλική πίστα βρισκόταν σε ετοιμότητα το προηγούμενο διάστημα, καθώς είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει τον επίλογο της σεζόν στις αρχές Δεκεμβρίου. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των ομάδων και τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, η 10η Νοεμβρίου ήταν η κρίσιμη ημερομηνία για την ενεργοποίηση του εφεδρικού σχεδίου. Όπως αναφέρει το Autosport, οι υπεύθυνοι της Formula 1 ενημέρωσαν τους διοργανωτές της Ίμολα ότι δεν θα χρειαστεί να προχωρήσουν στις προετοιμασίες για την επιστροφή του Grand Prix στο φετινό καλεντάρι.

Στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν οι ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες, οι αξιολογήσεις των αρμόδιων αρχών και οι συνθήκες μετακίνησης του προσωπικού και του εξοπλισμού των ομάδων.

Ένα επιπλέον στοιχείο ήταν η πρόσφατη διεξαγωγή του αγώνα MotoGP στη Λουσέιλ του Κατάρ. Παρά την απουσία των δύο ομάδων της Yamaha, οι οποίες επικαλέστηκαν λόγους που σχετίζονται με την κατάσταση στην περιοχή, η ολοκλήρωση της διοργάνωσης αποτέλεσε θετική ένδειξη για τη δυνατότητα φιλοξενίας διεθνών αγώνων.

Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, η Formula 1 διατηρεί τον προγραμματισμό της για τους δύο τελευταίους σταθμούς της χρονιάς, χωρίς να χρειαστεί η επιστράτευση της Ίμολα.