Η εξίσωση του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ και το μέλλον

Όταν ένας προπονητής αναλαμβάνει μια ομάδα με παγιωμένες αγωνιστικές συνήθειες ετών, η πρώτη περίοδος της θητείας του λειτουργεί αναπόφευκτα (είτε μας αρέσει είτε όχι) ως πεδίο δοκιμών και προσαρμογών. Γράφει ο Κ.Βασιλόπουλος.

Από τις 22 Ιουνίου 2026, όταν ο Αλέσιο Λίσι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, έχουν συμπληρωθεί σχεδόν πέντε μήνες αγωνιστικής δράσης και 19 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η καταγραφή των επιλογών του 41χρονου Ιταλού σε τακτικό επίπεδο, στη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού και στη διακύμανση των αποτελεσμάτων συνθέτει τον χάρτη της μέχρι τώρα πορείας του στη Θεσσαλονίκη.

Ο γεννημένος στη Ρώμη τεχνικός, ήρθε στην Τούμπα έχοντας διαμορφώσει την προπονητική του ταυτότητα στην Ισπανία. Μετά από μία δεκαετία στα τμήματα υποδομής και την πρώτη ομάδα της Λεβάντε, την εντυπωσιακή διετία στη Μιραντές και το πέρασμά του από την Οσασούνα, ο Λίσι κλήθηκε να εφαρμόσει τις αρχές του σε ένα περιβάλλον με εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις. Απαιτήσεις πρωταθλητισμού για τις οποίες ενημερώθηκε από την πρώτη μέρα παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

Σε αντίθεση με προπονητές που επιβάλλουν εξαρχής ένα άκαμπτο αγωνιστικό μοντέλο, τα δεδομένα των πρώτων μηνών δείχνουν μια προσέγγιση σταδιακής μετάβασης. Στο ξεκίνημα της σεζόν, διατηρήθηκε ο γνώριμος στους ποδοσφαιριστές σχηματισμός με τέσσερις στην άμυνα, δύο κεντρικούς χαφ και έναν επιτελικό μέσο. Η επιλογή αυτή λειτούργησε ως γέφυρα, επιτρέποντας στην ομάδα να διατηρήσει τους βασικούς αυτοματισμούς της στην κυκλοφορία της μπάλας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών προκριματικών αγώνων.



Με την πάροδο των αγωνιστικών και την ενσωμάτωση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, ο Ιταλός τεχνικός εισήγαγε τη διάταξη με δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης, όπως φάνηκε χαρακτηριστικά στις αναμετρήσεις απέναντι στην ΑΕΚ (κύπελλο) τον Αστέρα Τρίπολης. Στόχος της συγκεκριμένης αλλαγής, ήταν η αύξηση της πίεσης στην πρώτη πάσα του αντιπάλου και η μεγαλύτερη παρουσία παικτών εντός της αντίπαλης περιοχής.

Αντλώντας στοιχεία από τη θητεία του στη Μιραντές, ο Λίσι χρησιμοποίησε σε επιμέρους φάσεις αγώνων σχηματισμούς με τρεις κεντρικούς αμυντικούς (3-5-2 / 5-3-2), επιδιώκοντας να ελέγξει το πλάτος του γηπέδου και να καλύψει τους χώρους πίσω από τους ακραίους αμυντικούς.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα στοιχεία του πρώτου διμήνου της σεζόν αφορά το εύρος των επιλογών του Ιταλού προπονητή. Εντός των πρώτων δέκα αγωνιστικών του πρωταθλήματος, ο Λίσι χρησιμοποίησε 28 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων τριών τερματοφυλάκων.

Η υψηλή αυτή κινητικότητα στο ροτέισον συνδέεται με τρεις παράλληλους παράγοντες, τη διαχείριση των τραυματισμών που προέκυψαν από την έναρξη της προετοιμασίας, την ανάγκη αναπλήρωσης κομβικών αποχωρήσεων του καλοκαιριού (όπως εκείνη του Γιάννη Κωνσταντέλια) μέσω δοκιμών σε διαφορετικά πρόσωπα στον άξονα και τα άκρα και τέλος, την αναζήτηση ισορροπίας ανάμεσα στην επιθετική δημιουργία και την αμυντική λειτουργία.

Σε ατομικό επίπεδο, η τακτική του Λίσι ανέδειξε συγκεκριμένους άξονες, όπως η αναβαθμισμένη παρουσία του Χρήστου Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, ο οποίος αποτέλεσε βασικό εργαλείο τόσο στην ανάκτηση της μπάλας όσο και στη σύνδεση των γραμμών στα παιχνίδια υψηλής έντασης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο ντέρμπι στον Πειραιά.

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει μια ευδιάκριτη διχοτόμηση στην αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας. Όταν ο ΠΑΟΚ καλείται να διασπάσει συμπαγείς άμυνες, η ομάδα διατηρεί υψηλή επιθετική παραγωγικότητα (1,9 γκολ ανά αγώνα στο πρωτάθλημα), αλλά παρουσιάζει ευπάθεια στις αμυντικές μεταβάσεις. Τα 13 τέρματα παθητικό στις πρώτες δέκα αγωνιστικές της Super League, καθώς και οι απώλειες απέναντι σε θεωρητικά ασθενέστερους αντιπάλους (όπως η εντός έδρας ήττα με 1-3 από την Καλαμάτα), καταδεικνύουν δυσκολία στον έλεγχο του ρυθμού όταν χάνεται η κατοχή.

Απέναντι σε αντιπάλους που διεκδικούν την κατοχή και αφήνουν χώρους, όπως συνέβη στην εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) με τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Λίσι παρουσίασε μεγαλύτερη συνοχή, πειθαρχία στις αποστάσεις των γραμμών και αποτελεσματικότητα στις αντεπιθέσεις.

Παράλληλα, η εξωαγωνιστική στάση του Ιταλού προπονητή χαρακτηρίζεται από σταθερότητα. Στις δημόσιες τοποθετήσεις του, μετά από αρνητικά αποτελέσματα, ανέλαβε ευθέως την ευθύνη χαρακτηρίζοντας «μη αποδεκτή» την εικόνα της ομάδας, ενώ μετά από θετικές εμφανίσεις, όπου τόνισε ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμη «υπό κατασκευή» αποφεύγει τις δικαιολογίες, εστιάζοντας αποκλειστικά στη βελτίωση των αγωνιστικών δεικτών ενόψει της συνέχειας της περιόδου.

Συνοψίζοντας, η απώλεια της Ευρώπης καθώς η απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα, έσπρωξαν στα σχοινιά τον Ιταλό τεχνικό. Η εικόνα βελτιώθηκε με τη νίκη επί της ΑΕΚ στο κύπελλο και την εμφάνιση στην κόντρα με τον Ολυμπιακό. Ο Λίσι πήρε ανάσες, η θέση του ενισχύθηκε αλλά μιλώντας καθαρά ποδοσφαιρικά, θα πρέπει να μάθει να ζει με το άγχος του αποτελέσματος (όσο άδικο κι αν φαίνεται), σε μια ομάδα που έχει ανάγκη του βαθμούς για να διορθώσει τη βαθμολογική της θέση.

Η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, επιβάλει στο Λίσι, να βρει αποτελέσματα, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος και μέχρι το τέλος του χρόνου. Με Κηφισιά, Βόλο και Παναθηναϊκό στην Τούμπα και ΑΕΚ – Αστέρα Τρίπολης, εκτός έδρας, θα κριθεί εκ νέου. Το έχει αντιληφθεί, όπως προκύπτει από τις κινήσεις του και τις αποφάσεις που έχει λάβει, τις τελευταίες εβδομάδες. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο από την μεθεπόμενη εβδομάδα.