Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Πάω και βλέπω τον Παναθηναϊκό - Ίσως γίνω προπονητής ποδοσφαίρου» (vids)

Δίνοντας ατάκες για Παναθηναϊκό, τα αδέρφια του και τον Μαζωνάκη, ο Φράνσις Αντετοκούνμπο έδωσε συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.
Για τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ότι αγαπάει μέχρι και σήμερα το ποδόσφαιρο, ότι βλέπει τους «πράσινους», και ότι κάποια μέρα ίσως γίνει προπονητής ποδοσφαίρου:
Όσον αφορά τον Μαζωνάκη, ανέφερε ότι τον εκτιμούσε πολύ και ότι ήταν φανταστικό άτομο, μιας και καταλάβαινε ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους:
Για την οικογένειά του, ανέφερε ότι συνάντησε από κοντά το 2017 για πρώτη φορά τα αδέρφια του, και τράβηξαν μία συγκινητική φωτογραφία:
Τέλος, για το πώς έμαθε ότι ο Γιάννης μπήκε στο ΝΒΑ, ο Φράνσις ανέφερε ότι του το είπε η μητέρα του όταν αυτός ήταν στην δουλειά: