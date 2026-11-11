Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Πάω και βλέπω τον Παναθηναϊκό - Ίσως γίνω προπονητής ποδοσφαίρου» (vids)

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Ο πρωτότοκος της οικογένειας Αντετοκούνμπο, Φράνσις, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον».

Δίνοντας ατάκες για Παναθηναϊκό, τα αδέρφια του και τον Μαζωνάκη, ο Φράνσις Αντετοκούνμπο έδωσε συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση.

Για τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ότι αγαπάει μέχρι και σήμερα το ποδόσφαιρο, ότι βλέπει τους «πράσινους», και ότι κάποια μέρα ίσως γίνει προπονητής ποδοσφαίρου:

Όσον αφορά τον Μαζωνάκη, ανέφερε ότι τον εκτιμούσε πολύ και ότι ήταν φανταστικό άτομο, μιας και καταλάβαινε ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους:

Για την οικογένειά του, ανέφερε ότι συνάντησε από κοντά το 2017 για πρώτη φορά τα αδέρφια του, και τράβηξαν μία συγκινητική φωτογραφία:

Τέλος, για το πώς έμαθε ότι ο Γιάννης μπήκε στο ΝΒΑ, ο Φράνσις ανέφερε ότι του το είπε η μητέρα του όταν αυτός ήταν στην δουλειά: