Ηρακλής - Παναιτωλικός: Αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση

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Την αλλαγή της ώρας διεξαγωγής του αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Παναιτωλικό ανακοίνωσε η Super League, με τη σέντρα να μεταφέρεται τέσσερις ώρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό

Μία αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε πως η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό θα ξεκινήσει τέσσερις ώρες νωρίτερα από την ώρα που είχε αρχικά οριστεί.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να είναι πλέον προγραμματισμένη για τις 17:00, αντί για τις 21:00.

Την ίδια ώρα, ο Βόλος Elabet θα υποδεχθεί τον Αστέρα AKTOR, ενώ στις 20:00 η Κηφισιά Tutu Deals θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 28.11.2026 στις 17:00 (αντί για τις 21:00)».